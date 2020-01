‘Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal geslaagd ben bij PSV’

In deze aflevering van 'Kijkje In De Keuken' is presentator Mounir Boualin te gast bij Rai Vloet in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior Rotterdam. De voormalig middenvelder van PSV vertelt onder meer over zijn vader Wiljan Vloet en de stevige teksten die Johan Derksen over hem had. Verder gaat hij in op het versieren van meisjes en zijn voorkeuren op gebied van mode en muziek.

