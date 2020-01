Spakenburg-aanvaller levert tas in en vertrekt per direct na duel met Ajax

De met 7-0 verloren wedstrijd tegen Ajax heeft het vertrek van Argjend Selimi bij SV Spakenburg ingeluid. Tegenover De Bunschoter laat de 23-jarige aanvaller weten dat hij zijn tas heeft ingeleverd en de club heeft verlaten. Trainer Eric Meijers gunde hem geen speeltijd in de Johan Cruijff ArenA en dat is voor Selimi reden genoeg om weg te gaan bij de club uit de Tweede Divisie.

Selimi heeft geen goed woord over voor het besluit van Meijers om hem niet in te laten vallen. “Ik heb m’n tas ingeleverd", zo laat hij weten aan de regionale krant. "Als je altijd alles hebt gegeven voor de club en er word je in de ArenA nog niet eens een invalbeurt gegund... Dan voel je je alsof je in je rug bent gestoken en kun je er beter mee kappen."

Nathaniel Will: 'Jammer dat Siem de Jong het tegen ons op z'n heupen krijgt'

Meijers hield Selimi negentig minuten op de bank, terwijl hij Jasper Beekhuis, Roy Castien en Hero van Lopik wel liet invallen. Ook de invallers konden Ajax na rust niet van het scoren afhouden. Na een hattrick van Siem de Jong werd de eindstand in de tweede helft bepaald door goals van Lassina Traoré (twee keer), Dusan Tadic en Naci Ünüvar.

Spakenburg speelde woensdagavond in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Omdat de opbrengst uit de kaartverkoop gedeeld wordt, houdt de amateurclub volgens De Telegraaf bijna twee ton over aan de wedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers staan een deel van de opbrengst af aan de huur van het stadion en de stewards. Het overige deel wordt gedeeld met Spakenburg.