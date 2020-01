Spakenburg-back vergat voetbalschoenen: ‘Ik zag het berichtje bij FOX al’

Het was woensdagavond even schrikken voor Spakenburg-verdediger Thomas van den Houten, die er te laat achter kwam dat hij zijn voetbalschoenen vergeten was voor het duel met Ajax in de TOTO KNVB Beker. “Ik was in de veronderstelling dat al mijn schoenen op de club lagen, maar dat was niet zo: mijn pinnen lagen nog thuis”, legt hij uit tegen FOX Sports.

Het waren spannende momenten voor de linksback van Spakenburg. “Toen werd ik best zenuwachtig, ja. Mijn vriendin was aan het vliegen, dus die kon ik niet bereiken. Via-via is het gelukkig goedgekomen”, legt Van den Houten uit. De ouders van de in Amsterdam woonachtige verdediger bezorgden hem uiteindelijk zijn voetbalschoenen.

Nathaniel Will: 'Jammer dat Siem de Jong het tegen ons op z'n heupen krijgt'

Het nieuws dat Van den Houten zijn voetbalschoenen was vergeten lekte nog voor de wedstrijd uit. “Een beetje jammer: ik zag het berichtje bij FOX al. Er kwamen gelijk zó veel reacties, mijn telefoon liep helemaal vast. Ik hoop dat ik desondanks bekend kan staan als een redelijke linksback, in plaats van als die jongen die z'n schoenen vergat in de Johan Cruijff ArenA.”

Spakenburg-aanvoerder Barry Beijer genoot op het veld, ondanks dat hij en zijn ploeggenoten werden afgedroogd. “Vooraf weet je dat het hier een moeilijk verhaal wordt, dus moet je op een bepaalde manier genieten. We hielden het heel even vol, maar op een gegeven moment ging het te snel. Ach, onze warming-up ging nog prima!', aldus de centrumverdediger met een knipoog.

Bij de toss had Beijer een onderonsje met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. “Hij wilde per se een kant kiezen”, reageert de Spakenburg-verdediger. “Daarna beloofde hij iets, maar dat heeft-ie niet gedaan. Hij zei dat hij zijn best niet zou gaan doen, maar volgens mij deed hij dat wel. Ik kreeg uiteindelijk nog wel zijn shirt, dus die bewaar ik dan maar.”