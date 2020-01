Hype rond Memphis Depay getemperd: ‘Je moet dat absoluut niet hebben’

Spelers die deze weken worden geconfronteerd met een ernstige kruisbandblessure lijken het EK te kunnen vergeten. Onder anderen Memphis Depay en Jetro Willems zijn geveld door de kwetsuur, maar hopen snel te herstellen voor het toernooi komende zomer. "Het advies is juist om langer over het herstel te doen", zegt orthopeed Rien Heijboer.

"Er wordt veel meer gevoetbald dan vroeger. En alles komt op tv. Maar of het vaker voorkomt, dat vraagt echt een langere periode van kijken en vergelijken", vervolgt Rien Heijboer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "En dan nog: het kenmerk van voorste kruisbandletsel is dat het geen contactblessure is. Het kan op allerlei manieren en momenten ontstaan."

"Ik was consulent bij Sparta en zag vijf man in korte tijd met deze blessure, maar in een lange periode bij Feyenoord: helemaal niks. Er zijn ook zat spelers die er nipt aan zijn ontsnapt", stelt de specialist. Depay deelt de voortgang van zijn revalidatietraject op social media. De aanvaller van Olympique Lyon lijkt volgens menigeen op de goede weg om het EK te halen, maar Heijboer benadrukt dat er veel tijd overheen gaat.

"Misschien goed om even te schetsen: de nieuwe kruisband doet er anderhalf jaar over voor hij op de goede sterkte is. Zó lang gaat niemand wachten, profvoetballers zeker niet", aldus Heijboer, die na zijn pensionering in 2017 nu steeds in de staf van Oranje zit. "Maar je moet absoluut niet hebben dat-ie opnieuw scheurt. En daar zijn helaas genoeg voorbeelden van, maar het gaat ook wel eens goed."

Zowel Depay als Willems zijn 25 jaar oud en dat blijkt precies de leeftijd te zijn waarop spelers deze nare blessure gemiddeld oplopen. "Rapportages leren ook dat spelers die al heel jong kruisbandletsel oplopen iets gemeen hebben: die krijgen de blessure tijdens een carrière vaak aan beide knieën. Oudere spelers raken meer eenzijdig geblesseerd", besluit Heijboer.