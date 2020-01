Rio Ferdinand kookt van woede en wijst in tirade naar Memphis Depay

Manchester United beleefde woensdagavond een nieuw dieptepunt met een 0-2 nederlaag tegen Burnley. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer legde slecht spel op de mat, iets wat het publiek op Old Trafford niet kon waarderen. Rio Ferdinand begrijpt de frustraties bij de fans. "Ik zie geen zeshonderd miljoen hierin", steekt de oud-verdediger van United van wal bij BT Sport.

"Ik zie het geld gewoon niet terug. Wat is er nou gekocht?! Ik zie niets wat als fundering voor de toekomst kan dienen. Ik zit hier en ik schaam me", aldus Ferdinand. "Ik zie geen weg, ik zie geen stip op de horizon. Ik kijk ook naar de samenstelling van de selectie. Fans vertrekken gewoon na 84 minuten! Dit is beschamend. De top van United moet dit zien en veranderingen doorvoeren."

Ferdinand is niet te spreken over het transferbeleid van the Red Devils de afgelopen jaren. "Marcos Rojo, Radamel Falcao, Marouane Fellaini, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay... Waren dat wel ooit écht spelers voor het niveau wat United moet nastreven? Wie koopt deze spelers nou? De manager, die aan de korte termijn denkt, of de leiding? Er zijn honderden miljoenen uitgegeven, maar de jonge spelers zijn degenen die nog de meeste indruk maken."

Ook Darren Fletcher, oud-middenvelder van United, is kritisch bij de BBC. "De sfeer in het stadion sprak boekdelen. Het was voor het eerst echt vijandig. De druk die deze kinderen ervaren... Ik had het al lastig toen ik mijn intrede deed en ik had wereldspelers om me heen. Deze jonge gasten hebben niets om op te bouwen. Enkele spelers zullen hier wel aan onderdoor gaan."