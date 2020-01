‘Geketende Gutiérrez kan nog voor miljoenen verkassen’

Érick Gutiérrez kan PSV komende week nog gaan verlaten, zo speculeert het Eindhovens Dagblad. De middenvelder verliet anderhalf jaar geleden met hoge verwachtingen het Mexicaanse Pachuca CF voor een dienstverband in Eindhoven, maar Guti kan zijn stempel niet drukken. Er bestaat de mogelijkheid dat hij nog gaat verkassen deze winter, zo klinkt het.

Het Eindhovens Dagblad constateert dat Gutiérrez nooit het volledige vertrouwen heeft gekregen van zowel Mark van Bommel als Ernest Faber. 'Het sloeg over op zijn spel, waarin hij zich soms geketend voelde en niet altijd op zijn favoriete plek stond. Stilist Gutiérrez leerde weliswaar vechten en bikkelen, maar blonk niet meer uit in de dingen waarin hij vroeger uitblonk.'

Faber is wel tevreden over de manier waarop de aankoop van zes miljoen euro zich in trainingen manifesteert, maar zit een vaste basisplaats er niet in. 'Van PSV hoeft hij niet weg, maar Gutiérrez zelf kan misschien nog een andere stap maken. (...) Gutiérrez wil het liefst in Europa blijven, maar zou ook kunnen opteren voor een terugkeer naar Mexico. Het ligt in de rede dat PSV bij een verkoop geen verlies op hem wil maken en in ieder geval nog meerdere miljoenen van de transfersom wil terugzien.'

Er is naar verluidt belangstelling voor Gutiérrez, maar er worden geen namen genoemd door het dagblad. "Het is heel logisch dat een aantal spelers in deze periode hun situatie overweegt. In dat geval verwijs ik ze natuurlijk naar John de Jong (technisch manager, red.)", aldus Faber over transferkandidaat Gutiérrez. "Over zijn manier van trainen ben ik in ieder geval heel tevreden."