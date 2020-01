‘Overmars komt toch in actie op transfermarkt na blessure Ziyech’

Ajax gaat zich deze transferperiode mogelijk tot nog roeren op de transfermarkt. Na de komst van Ryan Babel leek trainer Erik ten Hag zijn selectie rond te hebben voor het restant van het seizoen, maar de blessure van Hakim Ziyech heeft daar verandering in gebracht. Volgens De Telegraaf valt het niet uit te sluiten dat directeur voetbalzaken Marc Overmars in de komende dagen alsnog een verrassing uit de hoge hoed tovert.

Na de komst van Babel, die op huurbasis is overgenomen van Galatasaray, lieten Ten Hag en Overmars al weten dat Ajax klaar was op de winterse transfermarkt. “Maar inmiddels zijn binnen Ajax officieus ook andere geluiden te horen”, zo schrijft de krant donderdag. De koploper van de Eredivisie is Ziyech door een kuitblessure wekenlang kwijt en dus wordt er ‘naarstig’ gekeken naar een tijdelijke versterking.

Ryan Babel en Nathaniel Will blij voor debutant Naci Ünüvar

Omdat het aantrekken van een kwaliteitsspeler misschien onhaalbaar is, zal Ajax niet hardop uitspreken dat het op zoek is naar een vervanger. Het huren van een speler is daarbij ook een optie. Het dagblad meldt derhalve dat Ajax zijn oren en ogen openhoudt voor buitenkansjes. De club meldde woensdag dat Ziyech enkele weken aan de kant staat door een scheurtje in een kuitspier. De topper tegen PSV op 2 februari lijkt hij aan zich voorbij te moeten laten gaan.

“Je weet het eigenlijk zondag al, maar dan moet je even op de bevestiging en de exacte diagnose wachten. Enkele weken, het kan snel herstellen. Het kan ook langzamer gaan, dat is afwachten”, zei Ten Hag woensdag voorafgaand aan het bekerduel met Spakenburg (7-0) over de afwezigheid van Ziyech.