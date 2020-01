Naci Ünüvar: ‘Ik zie die vergelijking op sociale media veel voorbijkomen’

Naci Ünüvar beleefde woensdagavond een droomdebuut voor Ajax. In de wedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0) in de TOTO KNVB Beker maakte de zestienjarige middenvelder een kwartier voor tijd zijn opwachting. Hij bepaalde de eindstand uit een strafschop die hij zelf had verdiend. Na afloop staat Ünüvar met een grote glimlach voor de camera van FOX Sports.

In principe zou Klaas-Jan Huntelaar zich over de strafschop ontfermen, maar de spelers van Ajax waren eensgezind en gunden Ünüvar de kans om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt. "Ik vroeg gelijk aan Klaas: 'Mag ik die penalty nemen?' Maar heel veel boys zeiden al tegen me: 'Naci, dit is jouw moment.' Klaas zei ook gelijk: 'Jij neemt 'm.' Het was mooi dat iedereen het mij gunt. Iedereen was blij voor me."

"Normaal neemt Klaas die gewoon. Voor de zekerheid vroeg ik het even aan hem. Voor mij was het een kwestie van achter de bal staan en 'm binnenschieten", aldus Ünüvar, die met zijn 16 jaar en 223 dagen de op twee na jongste debutant uit de clubgeschiedenis werd. Het record staat op naam van Ryan Gravenberch, die in 2018 debuteerde met een leeftijd van 16 jaar en 130. Ook Clarence Seedorf (16 jaar en 210 dagen) was bij zijn vuurdoop iets jonger.

Ünüvar wordt woensdagavond echter vooral vergeleken met een andere debutant. Abdelhak Nouri maakte in september 2016 zijn opwachting in een bekerwedstrijd tegen Willem II en kwam tot scoren uit een vrije trap die hij zelf verdiende. Ook Nouri moest zijn ploeggenoten vragen om toestemming vragen. Ünüvar merkt dat hij met regelmaat wordt vergeleken met Nouri. "Ik zie die vergelijking op sociale media veel voorbijkomen. Het is mooi om te zien. Ik heb hem vaak zien spelen en veel filmpjes van hem bekeken. Hij deed geniale dingen."

Een ander voorbeeld van Ünüvar is ploeggenoot Hakim Ziyech, die er vanwege een kuitblessure niet bij was tegen Spakenburg. "Binnen de club wel, ja. Zijn trap, zijn inzicht, hij kan mensen één-op-één zetten, hij kan scoren, hij werkt heel hard: het is een fantastische speler. Meer kan ik er niet over zeggen, denk ik." Ajax neemt het in de kwartfinale van de beker in Arnhem op tegen Vitesse: die wedstrijd wordt op 11, 12 of 13 februari afgewerkt.