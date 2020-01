Druk op Ole Gunnar Solskjaer stijgt naar kookpunt na dramatische avond

De druk op Ole Gunnar Solskjaer neemt zienderogen toe. Manchester United leed woensdagavond een verrassende nederlaag tegen Burnley, dat op Old Trafford met 0-2 te sterk was. The Red Devils hebben nu meer Premier League-wedstrijden onder het bewind van Solskjaer verloren dan gewonnen: elf overwinningen tegenover twaalf nederlagen. Bovendien heeft Manchester United dit seizoen al zes wedstrijden verloren tegen teams uit de onderste helft van de Engelse competitie.

Manchester United ging afgelopen weekeinde met 2-0 onderuit tegen Liverpool en moet ook Marcus Rashford nog eens voor langere tijd missen, waardoor de druk op manager Solskjaer steeds verder toeneemt. Het duel met middenmoter Burnley leek een goede aangelegenheid om het zelfvertrouwen op te vijzelen en the Red Devils hadden in de beginfase mogelijkheden via Daniel James en Anthony Martial. Kort voor rust waren het echter de bezoekers die op voorsprong wisten te komen.

Ben Mee troefde Nemanja Matic af in de lucht, waarna de bal in het strafschopgebied voor de voeten van Chris Wood viel. De aanvaller haalde met 39 minuten op de klok doeltreffend uit en zette Manchester United daarmee op achterstand. De door Solskjaer in de rust gesmede plannen konden al gauw in de tweede helft de prullenbak in, want Burnley wist na 56 minuten spelen de marge te verdubbelen. Jay Rodriguez ontving de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied en haalde vernietigend uit: 0-2.

Solskjaer probeerde de wedstrijd nog te keren door James en Bradon Williams naar de kant te halen voor Jesse Lingard en Luke Shaw. Het lukte Manchester United echter niet om Burnley in de problemen te brengen. Shaw leek de spanning kort voor tijd met een rake kopbal nog terug te brengen in de wedstrijd, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens een overtreding voorafgaand aan de treffer. Zodoende bleef de 0-2 stand op het scorebord, waardoor Manchester United na 24 wedstrijden de vijfde plaats in de Premier League bezet met 34 punten.