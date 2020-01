Paris Saint-Germain plaatst zich probleemloos voor eerste finale van 2020

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de la Ligue. Les Parisiens wonnen woensdagavond probleemloos met 0-3 op bezoek bij Stade de Reims, door doelpunten van Marquinhos, Ghislain Konan (eigen treffer) en Tanguy Kouassi. Het betekent dat PSG het op 4 april in de eindstrijd opneemt tegen Olympique Lyon, dat eerder de finale haalde door Lille OSC in de andere halve finale na strafschoppen te verslaan.

PSG beleeft een aantal uiterst drukke weken, daar er afgelopen weekeinde bijvoorbeeld ook nog gespeeld werd in de Coupe de France. In het met 0-1 gewonnen duel met FC Lorient bleven Kylian Mbappé en Neymar nog op de reservebank, maar tegen Stade de Reims verschenen de twee sterspelers wel aan de aftrap bij les Parisiens. De formatie van trainer Thomas Tuchel kende een bliksemstart in het Stade Auguste-Delaune II, daar Marquinhos al na acht minuten voor de openingstreffer tekende na een afgemeten hoekschop van Neymar.

Met iets meer dan dertig minuten op de klok verdubbelde PSG de marge. Een vrije trap van Neymar vanuit de linkerhoek van het veld werd door Konan over zijn eigen doellijn gewerkt. Na de 0-2 nam PSG wat gas terug en duurde het tot in de slotfase voordat de derde treffer van het duel te noteren viel. Nadat Stade de Reims met tien man kwam te staan door een rode kaart voor Marshall Munetsi, bepaalde Tanguy Kouassi de eindstand op 0-3. PSG plaatst zich zodoende voor de finale van de Coupe de la Ligue, waarin Olympique Lyon de tegenstander is.