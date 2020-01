Ploeterend Real Madrid komt met de schrik vrij in het Estadio El Helmántico

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey. De Koninklijke had het niet gemakkelijk met Unionistas de Salamanca, maar sleepte uiteindelijk een 1-3 overwinning uit het vuur in het westen van Spanje. Ook Valencia, zonder de in de warming-up met een blessure afgehaakte Jasper Cillessen, voegde zich bij de laatste zestien van het Spaanse bekertoernooi, dankzij een 0-1 zege op UD Logroñés.

Unionistas de Salamanca - Real Madrid 1-3

Real Madrid wist al vroeg de ban te breken tegen Unionistas de Salamanca, dat normaal gesproken uitkomt op het derde niveau van het Spaanse voetbal in de Segunda División B. Na matig uitverdedigen kreeg Gareth Bale, die weer eens een basisplaats had bij de Koninklijke, de bal voor de voeten in het strafschopgebied, waarna de aanvaller via een opponent het leer tegen de touwen schoot. Via mogelijkheden voor Casemiro en Karim Benzema had Real Madrid nog voor rust kunnen uitlopen naar een ruimere marge, al liet Unionistas zich met pogingen van Javi Navas en Juan Góngora niet volledig onbetuigd. Na een uur spelen kwam de thuisploeg daadwerkelijk ook op gelijke hoogte.

De ingevallen Álvaro Romero kreeg alle ruimte om richting het strafschopgebied te dribbelen en uit te halen, waarna hij Alphonse Aréola kansloos liet met een kiezelhard schot. Erg lang kon Unionistas niet genieten van de gelijke stand, want vijf minuten later kwam Real Madrid alweer op voorsprong. Góngora werkte een voorzet van Marcelo over de eigen doellijn. Benzema, Vinícius Júnior en Brahim Díaz, die de paal raakte, kregen vervolgens mogelijkheden om de wedstrijd op slot te gooien, maar de hoop van Unionistas bleef tot de laatste minuut levend. Uiteindelijk maakte Díaz met een fraaie treffer in de absolute slotfase een einde aan alle onzekerheid.

UD Logroñés – Valencia 0-1

Jasper Cillessen had woensdagavond aanvankelijk een basisplaats, maar raakte in de warming-up geblesseerd. Het was een harde dreun voor de doelman, die in de voorbije weken plaats moest maken voor zijn concurrent Jaume Domènech. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel na een klein kwartier. Aan de rechterflank werd Ferran Torres bediend: de rechtshalf was net op tijd om de bal binnen de lijnen te houden en vond Maximiliano Gómez, die in het strafschopgebied nauwelijks werd lastiggevallen. De Uruguayaan knikte van dichtbij binnen: 0-1. Daar bleef het bij, waardoor Valencia uitzicht houdt op de prolongatie van de Copa del Rey.