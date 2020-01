Ajax via De Jong, Traoré, Tadic en Ünüvar naar monsterzege in beker

Ajax heeft zich woensdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB Beker. De ploeg van Erik ten Hag haalde genadeloos uit tegen de amateurs van SV Spakenburg: 7-0. Siem de Jong was goed voor een hattrick, terwijl Lassina Traoré tweemaal tot scoren kwam. Via Dusan Tadic en een strafschop van debutant Naci Ünüvar werd de score opgevoerd naar 7-0. In de kwartfinale wacht voor Ajax een uitwedstrijd tegen Vitesse.

Ajax moest het stellen zonder Hakim Ziyech, die zondag tegen Sparta Rotterdam geblesseerd raakte aan zijn kuit. Onder de lat maakt André Onana plaats voor Bruno Varela, die debuteerde in een officiële wedsttrijd van de Amsterdammers. Erik ten Hag selecteerde een mix van gerenommeerde namen en spelers die niet vaak een basisplaats krijgen. Zo werd het middenveld gevormd door Razvan Marin, De Jong en Carel Eiting. Allen speelden zij een hoofdrol bij het openingsdoelpunt in de achttiende minuut. Met veel gevoel wipte Eiting de bal over de defensie heen, waarna Marin van dichtbij tegen de lat schoot. De rebound was een prooi voor De Jong: 1-0. Via Dusan Tadic en Edson Álvarez kwamen er kansen om de marge te verdubbelen.

Het veldspel van Ajax was niet vlekkeloos, maar de thuisploeg opereerde geduldig en had weinig te vrezen van Spakenburg. Na een halfuur liet Marin opnieuw een goede kans onbenut om tot scoren te komen. Spakenburg verdedigde hartstochtelijk en blokkeerde meerdere schoten van Ajax in een poging de schade beperkt te houden. Vijf minuten voor de pauze stond Spakenburg met acht man in het eigen strafschopgebied toen Nicolás Tagliafico tegen Nathaniel Will aan schoot, alvorens uit riante positie voorlangs te schieten. Het verzet van Spakenburg werd desondanks nog voor de rust gebroken. Drie minuten voor de pauze kopte De Jong de 2-0 binnen bij de linkerpaal uit een scherpe voorzet van Dusan Tadic; even daarna schoot hij de 3-0 tegen de touwen na voorbereidend werk van Sergiño Dest.

Het was een loepzuivere hattrick voor de middenvelder: hij scoorde met beide benen en met het hoofd in dezelfde helft, zonder tussenkomst van andere doelpunten. Hij heeft in zijn gehele carrière twintig doelpunten voor Ajax gemaakt in de TOTO KNVB Beker, waarmee hij Klaas-Jan Huntelaar en Piet Keizer (negentien) passeerde. Alleen Sjaak Swart (23) en Johan Cruijff (39) scoorden vaker. De wedstrijd was zodoende al gespeeld voordat de tweede helft begon. Toch was de honger van Ajax nog niet gestild. Traoré scoorde tweemaal in zijn eerste bekerduel. Ryan Babel snelde zijn man voorbij en stelde de spits in staat er 4-0 van te maken; door opnieuw een heerlijke bal van Eiting over de verdediging heen zorgde Traoré vervolgens voor de 5-0.

Bij de 6-0 was Traoré de aangever en schoot Tadic van dichtbij snoeihard raak in de linkerhoek. Een kwartier voor tijd veerde het publiek op voor de invalbeurt van Ünüvar, met zijn 16 jaar en 223 dagen de jongste clubdebutant ooit na Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf. Ünüvar verving De Jong. Spakenburg speelde ondertussen met tien man, doordat Everton Pires Tavares geblesseerd uitviel en de ploeg al driemaal had gewisseld. De kansen stapelden zich op voor Ajax, alvorens Ünüvar een strafschop verdiende na een vermeende overtreding van Spakenburg. Klaas-Jan Huntelaar gunde de strafschop aan de debutant, die voor het oog van 53.000 toeschouwers niet onder de druk bezweek en koelbloedig de linkerhoek uitzocht.