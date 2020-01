De Jong en Griezmann bezorgen zwak Barça broodnodige inspiratie

Barcelona heeft een blamage in de Copa del Rey ternauwernood kunnen afwenden. In de derde ronde van het bekertoernooi stond de koploper van LaLiga lange tijd aan de rand van de afgrond: derdedivisionist UB Ibiza kwam in de openingsfase op voorsprong en daar stelde het inspiratieloze Barcelona een groot gedeelte van de wedstrijd niets tegenover. Achttien minuten voor tijd zorgde Antoine Griezmann voor de gelijkmaker na knap voorbereidend werk van Frenkie de Jong, en diep in de blessuretijd bepaalde de Fransman de eindstand op 1-2.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen returnwedstrijd, maar dat leek Barcelona niet helemaal te beseffen. Oefenmeester Quique Setién nam risico door een B-ploeg de wei in te sturen: Ansu Fati, Ivan Rakitic en Antoine Griezmann waren de enige drie spelers die hun basisplaats behielden ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Granada (1-0 zege) van zondag. Spelers als Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Piqué kregen rust, terwijl Luis Suárez en Ousmane Dembélé geblesseerd waren. De Jong maakte zijn rentree na een schorsing en begon als centrale verdedigende middenvelder.

In het eerste bedrijf had Barcelona liefst tachtig procent balbezit, maar daar deed het vrijwel niets concreets mee. De passing was zwak, het ontbrak aan creativiteit en Griezmann werd zelden in stelling gebracht: met achttien balcontacten was hij het minst aan de bal van alle veldspelers van de bezoekers. Gaandeweg de eerste helft schoof De Jong naar voren op het middenveld, maar hij en de op de rechterflank opererende Nélson Semedo waren nauwelijks bij het spel betrokken. Ibiza was scherp en leidde verdiend met 1-0 bij de rust. Als de derdedivisionist wat meer mazzel had gekend, had het zomaar 3-0 kunnen staan.

Het openingsdoelpunt viel vroeg in de wedstrijd. Vanaf de linkerflank bracht Raí Nascimento de bal voor en Javi Pérez kreeg zijn voet tegen het leer. De bal werd van richting veranderd door Pep Caballé en daardoor was doelman Neto kansloos: 1-0. In de achttiende minuut werd de 2-0 afgekeurd vanwege een overtreding van Ángel Rodado op Clément Lenglet, terwijl Ibiza ook zes minuten voor de rust heel dicht bij de tweede treffer was. In het strafschopgebied ging De Jong onderuit en daardoor had Nascimento de ruimte voor een schot. Hij trof de linkerpaal; in de rebound bracht Neto ternauwernood redding op een inzet van Rodado.

Van verbetering in het spel van Barcelona was na de pauze geenszins sprake. Ibiza ontmantelde Barcelona door scherp te anticiperen op de passlijnen van de gasten en grove overtredingen niet te schuwen. Het duurde zeventig minuten voordat Barcelona de eerste goede kans kreeg en die resulteerde ook meteen in de gelijkmaker. De Jong reeg de defensie van Ibiza open met een magnifieke steekpass op Griezmann, die de bal in het strafschopgebied meteen met succes verlengde: 1-1. Barcelona vroeg in de zes minuten durende blessuretijd tevergeefs om een strafschop nadat Fran Grima zich vergreep aan Fati en dus leek er verlengd te moeten worden. Maar uiteindelijk zorgde Griezmann voor de verlossing door knap af te ronden in de verre hoek, op aangeven van de ingevallen Alba.