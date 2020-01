Real Sociedad lijkt transfer van vijftig tot zestig miljoen euro aan te kondigen

Willian José is woensdagavond niet van de partij tijdens de wedstrijd in de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Espanyol. De Baskische club communiceert via de officiële kanalen dat de 28-jarige aanvaller op eigen verzoek buiten de selectie is gelaten, omdat er voorlopig sprake is van een ‘onduidelijke situatie’. Diverse Spaanse media verzekeren dat Willian José op korte termijn de overstap naar Tottenham Hotspur gaat maken.

“Een wijziging op het laatste moment in onze selectie: Julen Lobete neemt de plaats in van Willian José. De aanvaller heeft gevraagd om buiten de selectie te blijven tot er duidelijkheid bestaat over zijn situatie”, schrijft Real Sociedad op Twitter. Het communiqué volgt op berichtgeving in de Spaanse media, die de afgelopen uren melding maakten van de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur in de Braziliaanse aanvaller.

The Spurs zoeken naar een nieuwe spits, doordat Harry Kane de komende maanden aan de kant staat. Onder meer Islam Slimani, Krzysztof Piatek, Aleksandar Mitrovic, Christian Benteke, Fernando Llorente en Paco Alcacer werden gelinkt aan een overstap naar Noord-Londen, maar het lijkt er nu sterk op dat Willian José de tijdelijke vervanger van Kane gaat worden bij Tottenham Hotspur. AS schrijft dat niets een overgang van de aanvaller naar de Premier League nog in de weg staat.

Willian José speelt sinds 2016 voor Real Sociedad, dat hem destijds overnam van het Uruguayaanse Club Deportivo Maldonado. Zijn contract in San Sebastian loopt nog tot medio 2024 en bevat een afkoopclausule van zeventig miljoen euro. Cadena SER meldt dat the Spurs niet de gelimiteerde transfersom op tafel leggen, maar wel vijftig tot zestig miljoen gaan overmaken naar Real Sociedad. Willian José, die dit seizoen in 22 officiële wedstrijden goed was voor 8 doelpunten, is naar verluidt reeds onderweg naar Engeland om de transfer af te ronden.