Quique Setién zorgt voor groot vraagteken omtrent Frenkie de Jong

Frenkie de Jong begint woensdagavond in de basis van Barcelona in de bekerwedstrijd tegen UD Ibiza, maar het is de vraag op welke positie. Trainer Quique Setién kiest ervoor om te experimenteren en bijgevolg bestaat veel onduidelijkheid over zijn opstelling. In de Spaanse kranten worden vlak voor de wedstrijd verschillende voorspellingen gedaan over exacte posities van de spelers.

Ansu Fati, Ivan Rakitic en Antoine Griezmann zijn de enige drie spelers die hun basisplaats behouden ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Granada (1-0 zege) van zondag. De Jong was voor dat duel geschorst vanwege een rode kaart die hij incasseerde tegen Espanyol. Hij keert nu terug, maar in de officiële aankondigingstweet geeft Barcelona geen helderheid over de positie waarop de Nederlander staat opgesteld.

De Spaanse kranten slaan aan het speculeren. Het lijkt erop dat Setién kiest voor een 3-4-3-systeem of een 3-5-2-systeem, zoals zondag het geval was tegen Granada. Mundo Deportivo gaat uit van 3-4-3 met De Jong als verdedigende middenvelder; rechts op het middenveld zou Sergi Roberto staan, terwijl Rakitic de linkshal is en Riqui Puig als aanvallende middenvelder staat opgesteld.

De krant voegt echter toe dat De Jong ook centraal achterin zou kunnen staan. Marca denkt dat De Jong in een 3-5-2-systeem iets voor Clément Lenglet staat, de enige echte centrale verdediger. Tot slot gaat Sport uit van 3-4-3 met De Jong op het middenveld. De wedstrijd in de derde ronde van de Copa del Rey begint om 19.00 uur op Ibiza.