Frenkie de Jong krijgt eerste basisplaats van Quique Setién

Barcelona neemt het woensdagavond in het toernooi om de Copa del Rey op tegen UD Ibiza tijdens wat de tweede wedstrijd aan het roer zal zijn voor oefenmeester Quique Setién. De opvolger van Ernesto Valverde kan weer een beroep doen op Frenkie de Jong, die tijdens zijn debuut tegen Granada nog ontbrak vanwege een schorsing. De Oranje-international krijgt meteen een basisplaats van zijn nieuwe trainer.

Setién lijkt net als in zijn eerste wedstrijd tegen Granada (die met 1-0 gewonnen werd) voor een soort 3-4-3-systeem te opteren, waarbij de achterhoede wordt gevormd door Nélson Semedo, Clément Lenglet en Junior Firpo. De Jong krijgt op het middenveld gezelschap van Ivan Rakitic, Riqui Puig en Sergi Roberto. De aanval bestaat uit Carles Pérez, Antoine Griezmann en Ansu Fati.

Lionel Messi ontbreekt dus in de basiself en de sterspeler zit ook niet op de bank. Setién kan als invallers wel kiezen uit Marc-André ter Stegen, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Chumi, Arturo Vidal, Arthur Melo en Abel Ruiz. De wedstrijd tegen derdeklasser Ibiza in het Estadi Municipal de Can Misses zal om 19.00 uur van start gaan.

Opstelling Barcelona: Neto; Semedo, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Sergi Roberto, Rakitic, Riqui Puig; Pérez, Griezmann, Fati.