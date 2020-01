Zaakwaarnemer Chong legt uit: ‘Solskjaer heeft andere opvattingen dan leiding’

Tahith Chong mocht in het afgelopen jaar voorzicht aan het grote werk ruiken bij Manchester United en de twintigjarige aanvaller speelde tot nu toe een ruime handvol duels voor de hoofdmacht van the Red Devils. Chong beschikt echter over een aflopend contract in Manchester en de kans lijkt steeds groter te worden dat hij aankomende zomer uit Engeland zal vertrekken.

Internazionale en Juventus azen inmiddels op de komst van het talent. Manchester United zou zijn aflopende contract wel willen verlengen, maar wordt daarbij tegengewerkt door manager Ole Gunnar Solskjaer. De Noor heeft momenteel geen plannen met Chong, zo maakt zaakwaarnemer Erkan Alkan duidelijk in gesprek met Voetbal International.

Solskjaer: 'Duidelijk dat United niet meer zo goed is als vroeger'

“Die heeft andere opvattingen over Tahith dan de leiding. Een trainer denkt aan zichzelf, ik aan mijn speler. Hij is op een punt gekomen dat hij voelt dat-ie zo niet meer verder komt. Dan is het tijd om verder te kijken”, laat de belangenbehartiger optekenen door het weekblad.

Als Chong, die in de zomer van 2016 de gang van Feyenoord naar Manchester United maakte, inderdaad bij een van de twee Italiaanse grootmachten aan de slag gaat, is de kans groot dat hij in eerste instantie binnen de Serie A verhuurd zal worden om ervaring op te doen. “Belangrijkste is dat de club een goed plan voor hem heeft, zodat Tahith zich in een goede omgeving verder kan ontwikkelen”, sluit Alkan af.