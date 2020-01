‘Na alles wat hij de club gegeven heeft, behandelt PSG hem niet goed’

Edinson Cavani was de afgelopen jaren een van de grote boegbeelden van Paris Saint-Germain, maar de Uruguayaan is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van de Franse grootmacht. De topscorer aller tijden van les Parisiens beschikt over een aflopend contract in het Parc des Princes en is, mede door de komst van Mauro Icardi, niet meer verzekerd van een basisplaats. Cavani zou zelfs het liefst deze maand nog uit Parijs vertrekken, maar het is nog maar zeer de vraag of dit tot de mogelijkheden behoort.

Atlético Madrid geldt momenteel als de gewenste bestemming voor de aanvaller, die ook genoemd wordt bij onder meer Manchester United en Chelsea. Berta Gómez, Cavani’s moeder, laat in gesprek met AS echter weten dat PSG vooralsnog weigert om medewerking te verlenen. “Zoals jullie weten zijn er gesprekken en Paris Saint-Germain heeft drie voorstellen van Atlético afgeslagen. Mijn zoon heeft nu echter gevraagd of hij mag vertrekken en we wachten af of de clubs een akkoord weten te bereiken.”

“Het is een ingewikkelde zaak, maar hij wil voor Atlético spelen. Als dat nu niet lukt, dan moet het in de zomer gebeuren. Dat zou iets prachtigs zijn, hier dromen we al jaren van. Maar het is nu niet aan mijn zoon, maar aan PSG en Atlético”, laat zij optekenen. Gómez voegt toe dat Atlético Cavani’s eerste keus is, maar dat zijn huidige werkgever ook duidelijk heeft gemaakt dat het de routinier met het oog op de Champions League graag aan boord wil houden: “Dat snappen wij, dat hebben ze ons ook laten weten.”

“Wat ik echter niet begrijp is dat ze willen dat hij blijft en dat hij dan maar zes minuten mag spelen (tegen AS Monaco, red). Ze behandelen hem niet goed, na alles wat hij Paris Saint-Germain heeft gegeven in de bijna zeven jaar dat hij hier speelt. Ik ben boos, omdat ze geen rekening met hem houden. Als je hem toch bijna niet gebruikt, laat hem naar een club gaan die zijn doelpunten nodig heeft, zoals Atlético Madrid.” Berichten dat Cavani depressief zou zijn geworden door de situatie, zijn volgens zijn moeder echter niet waar: “Het gaat prima met hem, het klopt niet wat er gezegd wordt. Hij is alleen boos, omdat hij niet begrijpt dat ze zo moeilijk doen als er toch niet op hem gerekend wordt. Hij traint normaal en wacht de ontwikkelingen af.”