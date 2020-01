ADO Den Haag dendert door en presenteert zesde aanwinst

ADO Den Haag heeft wederom zaken gedaan op de transfermarkt. Jordan Spence heeft woensdag een contract tot het einde van het seizoen ondertekend, zo meldt de club. De 29-jarige rechtsback, die een clubloze status had, was met ADO mee op trainingskamp in Spanje en maakte in deze trainingsweek voldoende indruk op manager Alan Pardew en diens assistent Chris Powell.

"Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan ADO Den Haag. De eerste indrukken van de club en haar fans zijn zeer goed", verklaart Spence bij zijn presentatie in het Cars Jeans Stadion. "Mijn tijd op het trainingskamp was belangrijk. De spelers hebben mij in Spanje direct comfortabel laten voelen. Het was goed om te zien dat de ploeg afgelopen weekend gewonnen heeft. Hopelijk is deze overwinning de start van een mooie tweede seizoenshelft." Het debuut van Spence volgt wellicht vrijdag in het uitduel met FC Utrecht.

Spence is een voormalig jeugdinternational van Engeland die zijn opleiding genoot bij West Ham United. Bij de Londense club volgde ook zijn debuut in de Premier League. In een later stadium kwam de rechtsbenige vleugelverdediger onder meer uit voor Scunthorpe United, Bristol City en Sheffield Wednesday. De laatste werkgever van Spence was Ipswich Town, waar hij afgelopen zomer vertrok. De ADO-aanwinst heeft 235 wedstrijden in Engeland achter zijn naam staan.

ADO heeft in deze transferperiode, inclusief Spence, zes nieuwe spelers aan de selectie van Pardew toegevoegd. Eerder deze maand werden Tudor Baluta, Laurens De Bock, Mick van Buren, George Thomas en Sam Stubbs aan de selectie toegevoegd. De transferdeals sorteerden effect, want ADO hervatte de Eredivisie zondag met een 2-0 overwinning op RKC Waalwijk.