Emil Hansson keert met ‘Blitz-Abschied’ alweer terug naar Nederland

RKC Waalwijk heeft zich voor de tweede seizoenshelft van de Eredivisie versterkt met oude bekende Emil Hansson, zo meldt de hekkensluiter van de Eredivisie woensdagochtend via de officiële kanalen. De Zweed komt over uit de 2. Bundesliga en wordt voor een halfjaar gehuurd van Hannover 96, waar hij sinds afgelopen zomer onder contract staat.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de deal. "Wij zijn blij dat Emil het komende halfjaar weer het geel en blauw gaat dragen. Emil heeft in zijn vorige periode bewezen een bepalende speler voor ons te kunnen zijn. Hij heeft vorig jaar met zijn vele doelpunten en assists niet voor niets een belangrijk aandeel gehad in de promotie naar de Eredivisie."

"De club en de speler kennen elkaar natuurlijk al goed en wij kijken er naar uit om de rest van het seizoen weer over Emil te beschikken", zo besluit Van Mosselveld op de clubsite. Hansson kwam in de zomer van 2018 op huurbasis over van Feyenoord. In het seizoen 2018/19 kwam de 21-jarige flankspeler tot 44 optredens namens RKC, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en twaalf assists.

Afgelopen zomer verkaste Hansson voor circa 400.000 euro naar Hannover 96. Bij de Duitse club staat de teller op slechts 361 minuten in 14 wedstrijden. Trainer Kenan Kocak gaf in gesprek met Duitse media al aan dat er sprake zou zijn van een Blitz-Abschied (bliksemafscheid, red). "De gesprekken lopen. Hansson kwam naar ons toe met dit verzoek. Nu moeten de twee clubs nog tot een overeenstemming komen."