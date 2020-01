FC Utrecht viert feest in Eindhoven na doelpunt in minuut 112

FC Utrecht heeft dinsdagavond de laatste acht van de TOTO KNVB Beker bereikt. Het team van trainer John van den Brom kende een moeilijke avond bij FC Eindhoven, dat de wedstrijd zomaar had kunnen winnen maar uiteindelijk in de verlenging het onderspit dolf. Acht minuten voor aanvang van een eventuele strafschoppenreeks tekende Jean-Christophe Bahebeck voor de winnende treffer: 1-2. FC Utrecht speelt in de kwartfinales tegen IJsselmeervogels of Go Ahead Eagles.

FC Utrecht had het bijzonder moeilijk in de eerste helft. De ploeg van Van den Brom kwam niet in zijn spel en ondervond dat de thuisploeg minimaal gelijkwaardig was. Het begin van de wedstrijd was al voor de thuisploeg. Jeroen Zoet moest in actie komen over een schot van Kaj de Rooij. FC Utrecht kwam daarna toch beter in het duel en probeerde de Keuken Kampioen Divisie-club onder druk te zetten. Dat resulteerde na twintig minuten in een grote kans.

Issah Abass werd uitstekend bediend door Sander van de Streek. De aanvaller kwam vanaf links naar binnen en loste een schot van dichtbij. Ruud Swinkels hield de thuisploeg op de been en dat bleek een cruciale redding. Zeven minuten voor de pauze ging Zoet namelijk enigszins in de fout. Urby Emanuelson leed balverlies waarna de bal van links naar rechts ging. Samy Bourard zette niet voor maar schoot de bal in de korte hoek binnen: 1-0.

Emanuelson keerde na rust niet meer terug in het veld: hij werd vervangen door Kristoffer Peterson, die daarmee zijn rentree maakte. De Zweed had direct impact op het spel van FC Utrecht. Een doelpunt van Abass op aangeven van Peterson werd wegens buitenspel afgekeurd, maar na een uur spelen werd de treffer na exact dezelfde wisselwerking wél goedgekeurd. Eén minuut later scoorde Abass opnieuw, uit de rebound na een schot van Gyrano Kerk op de paal, maar de treffer van de Ghanees werd vanwege de absentie van de VAR in het bekertoernooi enigszins discutabel wegens buitenspel afgekeurd.

FC Utrecht kwam twintig minuten voor tijd goed weg toen Moses Makasi alleen op Zoet leek te kunnen afgaan. Sean Klaiber schoot echter te hulp en de inzet ging net naast. Het duel ging tot aan de slotminuut op en neer, maar het waren vooral de bezoekers die het geluk aan hun zijde hadden. Makasi kon nipt niet van geklungel van Leon Guwara profiteren en een boogballetje van De Rooij eindigde op de lat.

In de noodzakelijke verlenging trok FC Utrecht de wedstrijd naar zich toe, daar de spelers van FC Eindhoven moegestreden waren. In minuut 105 kreeg Abass een niet te missen kans, na een geweldige pass van Bahebeck op Sander van de Streek, maar Maarten Peijnenburg haalde de bal van de lijn. Zeven minuten later was het Bahebeck die via de binnenkant van de paal alsnog de winnende treffer voor de Domstedelingen maakte: 1-2. FC Utrecht haalde vlak voor tijd nog wel opgelucht adem toen Mawouna Amevor de paal raakte en Zoet ook nog wat goochelde, zonder rampzalige gevolgen.