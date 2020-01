KNVB handelt razendsnel en prikt nieuwe datum Fortuna - Feyenoord

De dinsdagavond gestaakte bekerwedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord wordt op dinsdag 28 januari uitgespeeld, zo maakt de KNVB bekend. Het duel werd vanavond in de 63ste minuut gestaakt vanwege de dichte mist in Limburg. Het restant zal over zeven dagen uitgespeeld worden.

Het duel werd gestaakt bij een 1-1 stand na ongeveer 63 minuten op de klok. "De spelers hebben redelijk goed zicht, maar mijn assistenten kunnen niet goed bepalen wanneer de bal daadwerkelijk vertrekt", legde scheidsrechter Kevin Blom uit bij FOX Sports. "Dat is een belangrijke factor voor ons. Het spel moet goed kunnen verlopen en dat kunnen we nu niet garanderen. Het wordt ook steeds erger, dus we moeten even pauzeren en kijken hoe het gaat uitpakken."

Er waren twee criteria om de wedstrijd door te laten gaan: beide doelen moesten zichtbaar zijn en de assistent-scheidsrechters moesten kunnen bepalen wanneer een bal werd gespeeld, zodat ze situaties goed konden beoordelen. Na de onderbreking werd de mist echter alleen maar erger. Blom overlegde even met zijn assistenten en met de trainers van beide partijen, alvorens het duel te staken.