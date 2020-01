Arsenal presteert met tien man het onmogelijk geachte tegen Chelsea

Arsenal heeft dinsdagavond een verdienstelijk punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Chelsea. Het elftal van Mikel Arteta speelde op Stamford Bridge bijna zeventig minuten met een man minder, maar wist desondanks tweemaal terug te komen van een achterstand: 2-2. David Luiz werd in de 26ste minuut met rood van het veld gestuurd tegen zijn ex-werkgever, waarna een eenvoudige avond lonkte voor Chelsea. Arsenal verweerde zich met tien man echter kranig en stapte uiteindelijk met een punt van het veld. Door de remise blijft het verschil op de ranglijst tussen de twee Londense grootmachten na 24 speelrondes in de Premier League 10 punten in het voordeel van Chelsea.

Chelsea en Arsenals stonden 23 dagen geleden ook al tegenover elkaar in het Emirates Stadium. Toen winnen the Blues met 1-2 dankzij een sterke eindfase. Ditmaal begon Chelsea een stuk sterker aan de wedstrijd en dat leidde vrijwel onmiddellijk tot goede kansen voor het elftal van Frank Lampard. Een kopbal van Andreas Christensen ging over, Tammy Abraham kopte van dichtbij op doelman Bernd Leno en een inzet van Callum Hudson-Odoi kuste de lat.

Arsenal had weinig in de melk te brokkelen en schoot zichzelf na 25 minuten voetballen lelijk in de voet. Shkodran Mustafi verstuurde onder druk van Abraham een te korte terugspeelbal, waarna collega-verdediger David Luiz in het strafschopgebied aan de noodrem moest trekken. David Luiz werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd en de strafschop die volgde werd benut door Jorginho: 1-0. Arsenal wist de schade in het restant van de eerste helft te beperken, maar stichtte zelf amper gevaar in de vijandelijke zestien.

Arteta liet Rob Holding na de rode kaart van David Luiz even warmlopen, maar de trainer van Arsenal ving het wegsturen van de Braziliaanse stopper uiteindelijk op door Granit Xhaka een linie naar achteren te halen. Chelsea had met een man meer aanvankelijk weinig te duchten van de stadsgenoot, maar moest na dik een uur wel plots de gelijkmaker incasseren. Gabriel Martinelli ging vanaf eigen helft aan de wandel met de bal, waarna de achttienjarige Braziliaan het geluk had dat N’Golo Kanté rond de middencirkel weggleed. Martinelli kon vervolgens alleen op Kepa Arrizabalaga af en rondde oog in oog met de Spaanse doelman beheerst af: 1-1.

Lampard reageerde bij Chelsea onmiddellijk met het inbrengen van Ross Barkley en Mason Mount voor Mateo Kovacic en Kanté. De gelijkmaker gaf Arsenal een boost, maar de ploeg van Arteta wenste vooral het punt te koesteren. Tien minuten voor tijd kreeg Barkley een uitgelezen mogelijkheid op de 2-1, maar zijn inzet werd van dichtbij onschadelijk gemaakt door Leno. In de laatste tien minuten ontbrandde de wedstrijd vervolgens volledig. César Azpilicueta liet Stamford Bridge zes minuten voor tijd ontploffen door na een hoekschop de 2-1 tegen de touwen te lopen, maar via Héctor Bellerín kwam Arsenal daarna toch nog weer langszij. De rechtsback beproefde zijn geluk vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot de bal uiteindelijk met links in de verre hoek.