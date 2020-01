Luuk de Jong levert ook bijdrage aan bekersucces van Sevilla

Sevilla heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Copa del Rey geplaatst. De ploeg van Julen Lopetegui ontdeed zich in eigen huis van Levante: 3-1. Sevilla trad voor eigen publiek in een sterke opstelling aan, met onder meer Luuk de Jong, en dat was een gerechtvaardigde keuze, daar de bezoekers uit Valencia een geduchte opponent waren. Sevilla speelt komende zaterdag de streekderby tegen Granada in LaLiga.

Sevilla speelde een uitstekende eerste helft, met liefst tachtig procent balbezit én goede kansen op een doelpunt. De ruststand van 1-1 was dan ook teleurstellend. De ploeg van Lopetegui nam na dertien minuten spelen de leiding. Sevilla zette hoog druk, dwong Levante tot balverlies, waarna Fernando op aangeven van Lucas Ocamps koeltjes de 1-0 maakte.

Ook nog 3-1 voor Sevilla! ??????



Na goed werk en een fijne pass van Luuk de Jong schiet Oliver Torres de thuisclub definitief naar de achtste finales van de Copa del Rey ??#SEVLEV #ZiggoSport pic.twitter.com/LqCrOi6EBI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2020

De tweede kans van Levante, na iets meer dan een half uur spelen, was meteen raak. Na een vrije trap van Rubén Rochina kopte Óscar Duarte de bal achter Tomas Vaclik: 1-1. Sevilla kende een glorieus begin aan de tweede helft. Eén minuut na de hervatting leed Levante balverlies en werkte Ocampos de bal op heerlijke wijze tegen de touwen: 2-1.

Sevilla wilde méér en gooide het duel na 78 minuten in het slot, dankzij een voltreffer van Oliver Torres op aangeven van De Jong die hoe dan ook buitenspel stond. De middenvelder droeg het doelpunt op aan de een jaar geleden omgekomen Emiliano Sala: 3-1. De Nederlander, die wederom een goede wedstrijd speelde, werd enkele minuten later gewisseld door Youssef En-Nesyri, die een minuut later een goede kans miste. Ook Ocampos en Jesús Navas konden in de uiterste slotfase niet voor een vierde treffer zorgen.