Feyenoord zet geen streep door winterse komst Jeremain Lens

Feyenoord heeft een lijntje uitgegooid naar Jeremain Lens. Dick Advocaat is het gesprek aangegaan met de aanvaller van Besiktas, die hij kent van hun gezamenlijke dienstverbanden bij AZ, PSV, Sunderland en Fenerbahçe. De 32-jarige Lens heeft een contract tot medio 2022 bij Besiktas en wilde 'in eerste instantie' zelf het liefst in Istanbul blijven, aldus Advocaat. Toch zegt de trainer een transfer niet uit te sluiten.

FOX Sports heeft vernomen dat Lens inmiddels 'erg graag' herenigd zou willen worden met Advocaat, In dienst van Besiktas kwam hij dit seizoen tot tien optredens in de Süper Lig, waarin hij niet scoorde. “Ik heb toevallig met Lens gesproken, maar in eerste instantie wilde hij het liefst bij Besiktas blijven. Hij heeft een contract voor tweeënhalf jaar", zegt Advocaat kort na de voortijdig gestaakte bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. "Maar wij komen wel aan iemand."

Advocaat heeft er tijdens het winterse trainingskamp van Feyenoord in Marbella geen geheim van gemaakt dat hij op zoek is naar versterking voor de voorhoede. "Wij hebben in Spanje met het bestuur gesproken. Toen vroeg het bestuur aan mij: 'Hoe zie jij het elftal, moet er nog wat gebeuren eventueel?' Ik zei: 'Als er eventueel mogelijkheden zijn, dan heb je een tweede spits nodig achter Nicolai Jörgensen en een middenvelder.'"

"We wisten natuurlijk dat Yassin Ayoub bezig was met een vertrek", doelt Advocaat op de naderende transfer van de middenvelder naar Panathinaikos. "Hij is volgens mij wel rond, maar dat is nog niet helemaal zeker. Het is pas zeker als alles getekend is en dat is nog niet het geval." De oefenmeester wil door geen enkele inkomende transfer een streep zetten, ook niet door de komst van Lens. "Je moet nog nergens een streep door zetten, vind ik. Ik houd alles open."