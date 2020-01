Dramatische eliminatie van titelverdediger Lazio in Coppa Italia

Napoli staat in de halve finales van de Coppa Italia. Het team van trainer Gennaro Gattuso zegevierde dinsdagavond in de kwartfinales over titelverdediger Lazio, dankzij een zeer vroeg doelpunt van Lorenzo Insigne: 1-0. Napoli speelt in de halve finale, die over twee duels wordt afgewerkt, tegen Fiorentina of Internazionale. Djavan Anderson en Bobby Adekanye kwamen bij de Romeinen niet van de bank af.

Napoli kon zich geen betere start wensen: na negentig seconden lag de bal reeds achter Tomas Strakosha. Insigne ontving de bal op links, baande zich een weg richting het strafschopgebied en schoof de bal diagonaal langs de doelman. Lazio kreeg echter al snel een uitgelezen mogelijkheid om op 1-1 te komen, toen Elseid Hysaj ietwat onhandig Felipe Caicedo tegen de grond werkte. Een tweede domper voor Lazio volgde echter: Immobile ging onderuit toen hij de bal vanaf de stip wilde schieten en werkte het leer over.

Het was niet de enige ongelukkige actie van Hysaj, daar de verdediger na negentien minuten spelen zijn tweede gele kaart ontving na een duidelijke overtreding op Immobile. Gattuso greep in en haalde debutant Stanislav Lobotka naar de kant, ten faveure van Sebastiano Luperto. Het duel van Lucas Leiva duurde echter niet veel later. Hij kreeg een gele kaart voor een vermeende overtreding op Piotr Zielinski en meteen een tweede gele kaart voor het beledigen van de dienstdoende scheidsrechter.

Ook in de tweede helft had Lazio geen antwoord op de vroege openingstreffer. David Ospina ging in de fout bij een volley van Immobile, maar had geluk dat de spits buitenspel stond. Het duel kon alle kanten op: een kopbal van Arek Milik werd door Strakosha tegen de lat getikt en daarna eindigden pogingen van Immobile en Mario Rui eveneens tegen het aluminium. Een rake rebound van Francesco Acerbi werd wegens buitenspel afgekeurd.