Fortuna en Feyenoord spreken voorkeur uit voor inhaaldatum

Als het aan Fortuna Sittard en Feyenoord ligt, wordt de onderlinge bekerwedstrijd volgende week dinsdag hervat. De ploegen moeten nog iets minder dan een halfuur spelen, bij een stand van 1-1. Dinsdagavond werd het duel vanwege de dichte mist gestaakt door scheidsrechter Kevin Blom.

"Een terechte beslissing", zegt Dick Advocaat tegen FOX Sports. "Beide clubs willen graag volgende week dinsdag de wedstrijd uitspelen." Na zijn besluit om de wedstrijd te staken noemde Blom volgende week al als mogelijke optie. De KNVB geeft in een later stadium uitsluitsel. De kwartfinales worden afgewerkt tussen 11 en 13 februari.

"De wedstrijd wordt hervat vanaf het moment dat wij de wedstrijd hebben stilgelegd, omstreeks minuut 63", aldus Blom. "We hebben net de KNVB geïnformeerd. Zij leggen het voor via bepaalde procedures en ik verwacht er op korte termijn een uitspraak over. Ik denk dat het morgen of volgende week wordt ingehaald. Dat is wat ik verwacht, maar het is nu aan de KNVB."