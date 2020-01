Ferdi Kadioglu grijpt kans en maakt veel indruk op Spaanse scouts

Ferdi Kadioglu heeft dinsdagavond indruk gemaakt in het bekerduel van Fenerbahçe met Kayserispor. De Nederlands jeugdinternational mocht voor de vierde keer dit seizoen in de basis beginnen van trainer Ersun Yanal en droeg met een doelpunt bij aan een 2-0 overwinning op Kayserispor. Kadioglu werd volgens diverse Turkse media bekeken door diverse scouts uit Spanje, waaronder die van Real Betis.

Yanal gaf diverse vaste waarden vanavond rust bij Fenerbahçe en daardoor kon Kadioglu rekenen op een basisplaats. De creatieve aanvaller maakte een bedrijvige indruk en was belangrijk voor de grootmacht uit Istanbul, door na 23 minuten voetballen de openingstreffer te maken. Kadioglu reageerde in de zestien attent nadat een vrije trap van Deniz Türüc matig was verwerkt door doelman Ismail Cipe.

Ferdi Kadioglu ?? pic.twitter.com/szxabc9WFH — Tek Yol FENER (@TekYolFener) January 21, 2020

Fenerbahçe had geen kind aan Kayserispor en zette via Mevlüt Erdinc nog in de eerste helft de eindstand op het scorebord. Door de 2-0 overwinning stootte het elftal van Yanal door naar de kwartfinales van het Turkse bekertoernooi, want het eerste duel met Kayserispor was vorige week in een doelpuntloos gelijkspel geëindigd.

Voor Kadioglu is zijn puike optreden van vanavond een welkome opsteker. Hij kwam na zijn komst van NEC in de zomer van 2018 in zijn debuutjaar slechts in één keer in actie voor Fenerbahçe, maar dit seizoen mocht hij in de competitie al achtmaal opdraven (twee doelpunten), telkens als invaller. In het bekertoernooi staat de teller deze voetbaljaargang op vier basisplaatsen voor Kadioglu, die daarin ook nog tweemaal trefzeker was.