Ronald de Boer niet enorm geïmponeerd na ‘schitterende actie’ Sam Larsson

Sam Larsson mag zich dinsdagavond vanaf het eerste fluitsignaal laten zien bij Feyenoord. De buitenspeler heeft in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard voor het eerst een basisplaats sinds het Europa League-duel met FC Porto (3-2 nederlaag) van 12 december. Larsson wordt door trainer Dick Advocaat beloond voor zijn goede invalbeurt in de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1 zege) van zaterdag.

Larsson loste Luis Sinisterra af in minuut 64. De meest opvallende actie van de Zweed was enkele minuten na zijn invalbeurt, toen hij een bal via de hak en de schouder meenam het strafschopgebied in, alvorens bijna tot scoren te komen. Analist Mario Been raakte onder de indruk, vertelt hij kort voor de wedstrijd tegen Fortuna. "Luis Sinisterra speelde de eerste helft wel aardig en maakte een geweldige goal”, doelt de analist op het openingsdoelpunt, dat voortkwam uit een halve omhaal van de Colombiaan vanuit het strafschopgebied. “Zijn tweede helft was iets minder en Larsson viel uitstekend in.”

Dat de aanvaller dinsdagavond in Sittard een basisplaats heeft, begrijpt Been dan ook. Toch wil hij meer zien van Larsson. "Als je dit laat zien, kun je goed voetballen", refereert hij aan de fraaie actie. "We hebben het te weinig gezien van hem, want het is nog altijd de vraag of hij de Larsson van sc Heerenveen is. Bij Feyenoord heeft hij nog niet datgene kunnen laten zien waarvan we weten dat hij het kan. Maar dit was natuurlijk een weergaloze actie. Als je dit kunt, heb je wel het vermogen om beter te voetballen dan hij de laatste tijd heeft laten zien."

Ronald de Boer kijkt daar echter iets anders tegenaan. De tafelgenoot raakte niet direct overtuigd van de actie van Larsson: hij moet veel meer laten zien dan zo nu en dan een esthetisch hoogtepunt, vindt De Boer. “Ik ken heel veel jongens die veel trucjes kunnen. Het is een mooie actie, een schitterende actie. Dat staat buiten kijf. Maar dat betekent niet meteen dat het zo’n goede speler is. Daar komt veel meer bij kijken." Larsson kwam dit seizoen tot 28 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 6 keer scoorde en evenveel assists gaf.