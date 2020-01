AZ passeert Koeman Jr. tweemaal en wacht mogelijk kraker in kwartfinale

AZ heeft zich dinsdag als eerste club, en voor het negende seizoen op rij, voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Arne Slot had in een mistig Frans Heesenstadion weinig moeite met TOP Oss: 0-2. Ramon Leeuwin maakte zijn debuut voor AZ en Marco Bizot, die zaterdag in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (1-3) een schorsing uitzat, nam de plek onder de lat weer over van Rody de Boer.

Ofschoon Slot van tevoren aangaf het bekertoernooi zeer serieus te nemen, maakte AZ in de eerste twintig minuten geen indruk. Het liep allesbehalve vloeiend bij de bezoekers: ballen werden niet goed aangenomen of verzonden, waardoor mogelijke kansen ook verloren gingen. Slot zag hoe zijn team de nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie daarna van afstand op achterstand probeerde te zetten, maar Ronald Koeman Jr. reageerde goed op een aardige inzet van Calvin Stengs en een schot van Teun Koopmeijners ging naast.

AZ sloeg acht minuten voor rust alsnog toe: een schot van Dani de Wit vanaf de rand van het zestienmetergebied was te machtig voor Koeman Jr.. Luttele minuten voor rust ontsnapte TOP, dat in de eerste 45 minuten weinig ruimte weggaf maar niet één keer op doel schoot, toen Myron Boadu uitgleed na een bal van Owen Wijndal en daarmee een goede kans liet liggen.

Na 54 minuten spelen verscheen de 0-2 op het scorebord: na opzichtig vasthouden door Rick Stuy van den Herik bij De Wit benutte Koopmeiners een strafschop. De tweede treffer was funest voor het restant van de wedstrijd. De spanning verdween en de steeds dichtere mist was evenmin bevordelijk. Slot gunde Hakon Evjen twintig minuten voor tijd zijn debuut voor AZ. De club uit Alkmaar wacht nu de winnaar van het duel tussen PSV en NAC Breda.