Absalem verlaat FC Groningen tijdelijk met oog op Marokkaans elftal

Amir Absalem maakt het seizoen af bij Almere City FC, zo maken FC Groningen en de Keuken Kampioen Divisie-club dinsdagavond officieel. Almere City huurt de 22-jarige verdediger voor de rest van dit seizoen van FC Groningen. Absalem, die nog een contract tot medio 2021 met de noorderlingen heeft, had de komende maanden weinig uitzicht op veel speeltijd onder Danny Buijs.

“Wij vinden Amir namelijk nog altijd een talentvolle speler, maar voor zijn verdere ontwikkeling was het daarbij wel van belang dat hij op korte termijn aan spelen zou toekomen op een zo hoog mogelijk niveau. In onze ogen kan hij zich in Almere op een goede manier laten zien”, verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite. Absalem begon het seizoen bij FC Groningen als basisspeler, maar raakte zijn plek kwijt aan Django Warmerdam.

“Wij hebben nog altijd vertrouwen in en plannen met Amir. Op dit moment is deze stap zowel voor speler als club goed. Wij wensen Amir heel veel succes bij Almere City en zullen zijn verrichtingen nauwlettend volgen.” Absalem genoot zijn jeugdopleiding bij Excelsior en Feyenoord. In de zomer van 2016 kwam de linksbenige vleugelverdediger over naar FC Groningen, waar hij tot achttien officiële wedstrijden in de hoofdmacht kwam.

Absalem zat recent in de voorselectie van het Marokkaanse elftal. “Het is belangrijk voor mij om nu zoveel mogelijk te spelen, ook met de kennis dat ik in de voorselectie van Marokko zit”, legt de verdediger op de clubsite uit. Technisch manager Teun Jacobs is verheugd met de komst van Absalem. “Amir is een mooie en waardevolle toevoeging aan onze spelersgroep. Wij waren nog in de markt voor een linksback. Hij is een verdediger die goed bij onze stijl van spelen past. Amir is jong en ambitieus en ziet in Almere een ideale plek om zich verder te ontwikkelen.”