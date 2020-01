FC Emmen moet strijd tegen degradatie voortzetten zonder Luciano Slagveer

Luciano Slagveer staat voor een nieuw buitenlands avontuur. De 26-jarige vleugelaanvaller maakt namelijk per direct de overstap van FC Emmen naar Puskás Akadémia FC, op dit moment de nummer vier op het hoogste niveau in Hongarije. Slagveer had bij FC Emmen nog een contract tot na dit seizoen.

Slagveer maakte anderhalf seizoen deel uit van de selectie van FC Emmen. De buitenspeler werd vorig seizoen gehuurd van het Belgische Lokeren, waarna hij afgelopen zomer definitief neerstreek in Drenthe. Hij speelde in die periode 33 competitiewedstrijden voor FC Emmen, waarin hij goed was voor 5 doelpunten. Dit seizoen was hij met zeven basisplaatsen en twee invalbeurten niet altijd zeker van een basisplaats onder trainer Dick Lukkien.

Slagveer had nog een doorlopend contract bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, maar FC Emmen heeft overeenstemming bereikt met Puskás Akadémia over een onmiddellijke transfer van de aanvaller naar Hongarije, waar hij tot medio 2022 heeft getekend. Slagveer speelde eerder ook voor sc Heerenveen en FC Twente; een groot deel van zijn opleiding genoot hij bij FC Emmen.