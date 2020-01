Kevin Blom geeft update via Instagram over Fortuna Sittard - Feyenoord

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (aftrap 20.45 uur) in de TOTO KNVB Beker gaat dinsdagavond vooralsnog gewoon door. Het duel staat op losse schroeven vanwege de dichte mist in Limburg, maar scheidsrechter Kevin Blom laat via Instagram weten dat er 'vooralsnog' gewoon gevoetbald kan worden. "Net op het veld de situatie beoordeeld. Om 19.00 uur bekijken we de situatie opnieuw", schrijft de arbiter. Eerder had Feyenoord laten weten dat er om 18.00 uur een keuring zou plaatsvinden.