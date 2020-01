Fortuna Sittard - Feyenoord op losse schroeven door dichte mist

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de TOTO KNVB Beker gaat dinsdagavond mogelijk niet door vanwege de dichte mist. Om 18.00 uur verricht de arbitrage van de KNVB een meting om te zien of voetballen mogelijk is. De aftrap staat voor 20.45 uur op het programma.