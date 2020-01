Chicharito bevestigt transfer en tekent contract van ruim zestien miljoen

Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, heeft zijn transfer naar Los Angeles Galaxy bevestigd. In een interview met Los Angeles Times laat de Mexicaanse spits zich uit over zijn nieuwe club. Hij verlaat Sevilla per direct en kost de club uit de Major League Soccer naar verluidt negen miljoen euro. Nog nooit betaalde LA Galaxy zo’n hoog bedrag voor een speler. Door het vertrek van Hernández heeft Oranje-international Luuk de Jong een concurrent minder.

Volgens de 31-jarige aanvaller was dit het juiste moment om een transfer naar de MLS t maken. Nadat hij in 2010 door Manchester United werd overgenomen van Chivas, laat hij Europa tien jaar later achter zich. Hij droeg de afgelopen jaren de shirts van Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United en Sevilla. In Los Angeles is hij de vervanger van Zlatan Ibrahimovic, die onlangs terugkeerde bij AC Milan. Hernández tekent een driejarig contract, met een optie voor nog een jaar. Hij krijgt een jaarsalaris van circa 5,4 miljoen euro.

De routinier kondigt zijn komst aan met een knipoog. “Het is zoals mensen mij beschrijven als ze me zien spelen: je weet dat hij altijd op het juiste moment op de juiste plaats is”, aldus Hernández, die bij LA Galaxy weer veel aan spelen toe hoopt te komen. De afgelopen jaren moest hij vaak genoegen nemen met een plek op de bank. “De laatste twee jaar gaven de trainers meer vertrouwen aan andere spelers dan aan mij.”

Uit de gesprekken met LA Galaxy bleek veel vertrouwen. “Daarom heb ik deze kans gegrepen”, zo klinkt het. “Ik ga hier spelen voor het oog van veel Mexicaanse en Amerikaanse fans. Dat is het mooie aan voetbal, je krijgt altijd mooie kansen.” Hernández wordt bij LA Galaxy ploeggenoot van zijn landgenoot Jonathan Dos Santos. In de stadsderby tegen LAFC komt hij Carlos vela tegen. “Jonathan heeft me verteld dat deze competitie onderschat wordt. Ik denk dan ook niet dat spelers hier naartoe komen om af te bouwen.”