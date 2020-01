‘Ik heb veel contact met de hoofdscout, hij is vaak bij Heracles geweest’

Lennart Czyborra staat op het punt om Heracles Almelo in te ruilen voor Atalanta. De Duitse linksback is dinsdag aangekomen in Bergamo om zijn transfer af te ronden. Naar verluidt verdient de Eredivisie-club 3,5 á 4 miljoen euro aan de verkoop van de verdediger. Robin Gosens loopt in gesprek met TC Tubantia vooruit op de komst van zijn toekomstige ploeggenoot.

Gosens is dit seizoen een vaste waarde bij de achtste finalist van de Champions League. Hij bewandelde dezelfde weg als Czyborra en verliet Heracles in 2017 voor de club uit de Serie A. “Laat hem maar komen”, reageert Gosens in het regionale dagblad. De 25-jarige linkspoot is blij met de aanstaande versterking. “Eindelijk weer eens een Duitser om Duits mee te praten. Hij heeft ook nog dezelfde achtergrond als ik, we kennen dezelfde mensen, dat schept een band. Heracles kennende zit het met zijn mentaliteit en karakter ook goed, ik kijk er naar uit.”

Atalanta presteert uitstekend in de Serie A en doet dat met relatief beperkte middelen. Spelers uit de Eredivisie worden veelvuldig bekeken, zo erkent Gosens. Eerder werd Hans Hateboer al weggehaald bij FC Groningen. “Ze scouten anders, zoeken naar onbekendere spelers. Nederland is een interessante markt. Dat ze bij Lennart zijn uitgekomen, is geen toeval. Ik heb veel contact met de hoofdscout, hij is vaak bij Heracles geweest, vertelde hij”, aldus Gosens. “Dat ze bij Czyborra uitkomen, betekent dat hij in het profiel past. Ze weten precies wat ze willen en wat ze halen. Daarin maken ze bijna nooit een fout. Hans Hateboer, Martin de Roon, spelers uit Zwitserland, België en ook ikzelf: onze waardes zijn allemaal meer dan verdubbeld.”

Net als bij Heracles staat bij Atalanta het doorontwikkelen van spelers centraal. “Alleen is Atalanta veel groter dan Heracles. We staan vierde (vijfde, red.), spelen Champions League en maken het topclubs moeilijk. Italië heeft me op alle vlakken een betere speler gemaakt. Ik kom uit de Eredivisie, waar het technische aspect belangrijk was. Hier is het heel fysiek en tactisch. Ik ben compleet geworden, veel sterker. Trainingen zijn lang en intensief, het is niet te vergelijken met Nederland.”