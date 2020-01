IJzersterk pact met Haaland en Ödegaard en schouderklopjes van Klopp

Racing Genk wist eerder dit seizoen bepaald geen potten te breken in de groepsfase van de Champions League, met slechts een punt uit zes wedstrijden en een doelsaldo van –15. Sander Berge zal desondanks erg gelukkig zijn met de ervaring die heeft opgedaan in het miljardenbal. De Noorse revelatie lijkt aan het begin van een zeer succesvolle loopbaan te staan. De pas 21-jarige Berge symboliseert samen met Erling Braut Haaland en Martin Ödegaard de hernieuwde hoop van de Noorse voetballiefhebbers, die dromen van deelname aan het EK. De hunkering is groot in het Scandinavische land, want twee decennia geleden liet Noorwegen zich voor het laatst zien op een eindtoernooi.

Door Rian Rosendaal

Onderonsje met Klopp

Berge verscheen enkele jaren geleden al op de radar van Liverpool en de interesse vanuit Engeland lijkt niet te zijn verdwenen. Ook Napoli werd in het najaar van 2019 genoemd als potentiele nieuwe werkgever van de controlerende middenvelder. Twee clubs die in de poulefase van de Champions League weinig moeite hadden met Genk. Ondanks alles kon Berge rekenen op complimenten van Jürgen Klopp, die de middenvelder na het treffen op Anfield opwachtte in de spelerstunnel. "Dat was een geweldig moment", liet de Noor in Belgische dienst begin november optekenen door VG. "Het is altijd prettig als zo’n gerenommeerde coach uit het internationale voetbal jouw prestatie op waarde weet te schatten." Klopp gaf tegenover hetzelfde Noorse medium toe dat Berge op zijn waardering kan rekenen. "Hij is een goeie speler. Een hele goeie speler zelfs. Hij is zeker een interessante optie." De Duitse manager was er overigens niet gelukkig mee dat zijn onderonsje met Berge zoveel aandacht genereerde. "De zaken die ik met spelers na een wedstrijd bespreek, zijn privé. Dat is althans vanuit mijn standpunt. Ik kan er niets aan veranderen hoe andere mensen daarmee omgaan."

De belangstelling vanuit de Premier League voor Berge is bepaald niet nieuw te noemen. Reeds in 2018 ging zijn naam volgens berichtgeving van Dagbladet al rond in Noord-Londen bij zowel Arsenal als Tottenham Hotspur. Zaakwaarnemer Mike Kjolo zou zelfs richting Engeland zijn afgereisd om met verschillende clubs te onderhandelen. Van een definitieve deal voor zijn cliënt kwam het echter niet. Na de uiterste succesvolle jaargang 2018/19, waarin Genk de Belgische landstitel in de wacht sleepte, werd het rijtje met geinteresseerde clubs groter en groter. Brighton & Hove Albion, dat eerder al Leandro Trossard voor twintig miljoen euro had opgepikt bij Genk, reserveerde naar verluidt 32 miljoen euro voor de komst van Berge. Brian Owen, journalist van het lokale The Argus, wist echter al snel te melden dat het ‘totale onzin’ was dat the Seagulls. Vermeende interesse van onder meer Sevilla, West Ham United en Lazio had eveneens niet als resultaat dat de een van de pijlers onder het succes van kampioensploeg Genk een zomerse transfer maakte.

Een droom die uitkomt

Berge opteerde uiteindelijk voor nog een jaar in de Luminus Arena, want speeltijd in de Champions League lonkte. Als klein jongetje in het Noorse Asker droomde de boomlange middenvelder al van het spelen in het belangrijkste Europese clubtoernooi. "Wie mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik op mijn 21ste zou debuteren in de Champions League als één van de dragende spelers van een team, zou ik gegarandeerd voor gek verklaard hebben", zei Berge vorig jaar augustus voorafgaand aan de loting voor de groepsfase in een interview met Het Belang van Limburg. Het uitkomen van een ‘kinderdroom’ kreeg voorrang boven een miljoenentransfer richting een topcompetitie in Europa. "Ik ben 21 jaar, mijn beste jaren moeten nog komen. Ik weet dat ik me in Genk nog verder kan ontwikkelen." Berge heeft in zijn nog prille loopbaan al meermaals te maken gehad met fysieke klachten, wat hem vaak een doorn in het oog was. "Ik zou dolgraag eens een volledig seizoen topfit blijven. Dat is voor mij belangrijker dan meer goals maken." Berge is van nature een defensief ingestelde middenvelder, waardoor het niet als een verrassing komt dat hij in 112 wedstrijden voor de regerend landskampioen van België tot slechts 6 doelpunten wist te komen.

De blessuregevoeligheid van Berge kwam zondag weer eens tot uiting in de wedstrijd tegen Zulte Waregem. De jonge sterkhouder op het middenveld moest zich kort na rust laten vervangen vanwege problemen met de kuit. Even was er de vrees bij de technische staf voor een absentie van enkele weken, maar de schade bij de talentvolle Noor blijkt mee te vallen, zo bracht Het Nieuwsblad dinsdag naar buiten. Berge staat normaal gesproken deze woensdag weer op het trainingsveld van de nummer twee in de Jupiler Pro League. Berge moet weer opnieuw fit worden, waardoor een tussentijds vertrek uit Genk er niet in lijkt te zitten, zeker nu de deuren van de winterse transfermarkt nog maar een paar dagen open zijn. Waar de twintigvoudig international van Noorwegen het seizoen lijkt af te maken in Vlaanderen, daar zag Mbwana Samatta een droomtransfer naar Aston Villa in vervulling gaan. Genk schreef circa tien miljoen euro bij op de rekening, maar moet wel zonder topschutter de slotfase van deze jaargang in. Vanwege de achterstand van tien punten op Club Brugge leek prolongatie van de landstitel al een utopie te zijn en met de verkoop van Samatta is het een schier onmogelijke opgave geworden. Geen zware domper voor de beleidsbepalers in Genk, want na het kampioensjaar werd afscheid genomen van uitblinkers Trossard (Brighton) en Ruslan Malinovskyi (Atalanta) voor in totaal bijna 35 miljoen euro.

?? #UCL breakthrough team of 2019 ?? Standout player here is __________ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019

Op bestuurlijk niveau in Genk weet men dat spelers die excelleren op Belgische bodem al snel worden weggekaapt door clubs uit de grotere voetballanden. Voorzitter Peter Croonen heeft desondanks goede hoop dat Berge zijn verblijf in Genk met nog minstens een halfjaar verlengt. "Wat Sander betreft: die bewees de afgelopen maanden dat hij klaar is voor de top, maar hij gaat niet naar eender welke club, hij wil dat zelf ook niet. De bedoeling is om hem tot het eind van het seizoen te houden", zo zei de Genk-preses kort voor de Kerstdagen in een onderhoud met Sport/Voetbalmagazine. Croonen gaf in hetzelfde interview tevens een inkijkje in de werkwijze van zijn club. "We zijn geen vragende partij om spelers te verkopen, maar het hoort wel bij ons model van jonge toptalenten. Dat iemand als Ruslan Malinovskyi vier jaar bij ons bleef, is uitzonderlijk lang." Croonen mengde zich in oktober ook al in de discussie omtrent Berge, toen de naam van Napoli opdook als mogelijke nieuwe werkgever van de Noorse revelatie. "Napoli heeft heel goede beleidsmakers, die onze spelers echt op waarde schatten", citeerde Radio Kiss Kiss Croonen drie maanden geleden. "Ze hebben navraag gedaan naar onze middenvelder Sander Berge. De bedragen die rondgaan in de media, 20 tot 25 miljoen euro, lijken me wel een terechte schatting van de waarde die hij vertegenwoordigt."

De door Croonen naar voren gebrachte waarde kwam grotendeels tot stand in de zes duels in de groepsfase van de Champions League. Met name de prestaties tegen bekerhouder Liverpool en het doorgewinterde Napoli sprongen in het oog, wat niet onopgemerkt bleef bij de scouts van de UEFA. Berge werd door de Europese voetbalbond namelijk opgenomen in een elftal met spelers tot 24 jaar die in het najaar van 2019 doorbraken in het miljardenbal. Er was ook plaats voor Haaland, die enkele dagen na de prestigieuze nominatie een transfer richting Borussia Dortmund wist af te dwingen. In het sterrenensemble van de eerste seizoenshelft prijken ook de namen van onder meer Kai Havertz, Lautaro Martínez, Dani Olmo en Rodrygo, wat aangeeft dat de kwaliteiten van Berge als middenvelder ook buiten Genk steeds meer op waarde worden geschat. "Racing Genk had een zeer moeilijke groep, maar de imposante Noorse middenvelder schitterde desondanks", zo viel te lezen in het rapport van de UEFA over de uitverkoren Berge. "Zijn intelligentie en leiderschap trok de aandacht van vele volgers."

The New Wave

De voornoemde kwaliteiten van Berge moeten de nationale ploeg van Noorwegen helpen in de jacht op een EK-ticket. De alom begeerde controleur maakt samen met Haaland, Ödegaard en Celtic-middenvelder Kristoffer Ajer deel uit van de zogeheten New Wave van het Noorse voetbal. De Noren wisten het Spanje behoorlijk lastig te maken in de kwalificatiecyclus van het EK. In maart wonnen de Spanjaarden in Valencia met 2-1 door een late strafschop van Sergio Ramos. In oktober, in Oslo, liet de voetbalmachine van de weer teruggekeerde bondscoach Luis Enrique in blessuretijd punten liggen: 1-1. Na afloop was er veel lof voor Berge, die zich staande hield in de vele gevechten op het middenveld met Sergio Busquets en Saúl. Geen toegangsbewijs uiteindelijk voor de Noorse vechtploeg, maar wel een herkansing in poule C van de play-offs in de Nations League. 26 maart staat nu al rood omcirkeld, want die dag staat Noorwegen in de halve eindstrijd tegenover Servië. Path C van de Nations League wijst uit dat in een eventuele finale op 31 maart wordt aangetreden tegen Schotland of Israël. Voldoende uitdadingen dus in 2020 voor Berge, met een EK en een droomtransfer aan de horizon.