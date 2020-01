Nantes herdenkt Emiliano Sala met bijzonder ‘Argentijns’ shirt

FC Nantes herdenkt Emiliano Sala op bijzondere wijze. Het is op 21 januari precies een jaar geleden dat de Argentijnse aanvaller om het leven kwam bij een vliegtuigongeval. Onderweg naar Engeland stortte het toestel in zee, waarbij de aankoop van Cardiff City verongelukte. Een jaar later wordt hij herdacht, onder meer met een shirt met Argentijnse invloeden.

De thuiswedstrijd van aanstaande zondag tegen Girondins de Bordeaux staat in het teken van Sala. Ook de bezoekers hebben een band met de overleden voetballer, want het was Bordeaux dat hem in de zomer van 2010 naar Europa haalde. Tijdens de warming-up wordt hij met een groot portret op de middenstip herdacht, terwijl er vlak voor de aftrap een minuut lang een applaus zal klinken voor de Argentijn. Nantes zal het duel spelen in een speciaal shirt. De groene en gele strepen worden eenmalig vervangen door blauw en wit, de kleuren van de Argentijnse vlag.

Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.



???? ?? ?? https://t.co/J9oVerGK5p pic.twitter.com/EMgEhTWTSe — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Met het shirt wordt gewezen naar de wens van Sala om ooit het shirt van de nationale ploeg te dragen. “Omdat Emiliano ervan droomde om ooit het shirt van het Argentijnse elftal te dragen, ruilen wij nu ons vertrouwde geel en groen eenmalig in voor blauw en wit", aldus een statement van Nantes. De club heeft in totaal achthonderd ‘Argentijnse’ shirts laten drukken. De webshop van Nantes raakte dinsdag overbelast. Veel fans wilden het speciale shirt ter waarde van tachtig euro kopen. De opbrengst van de verkochte shirts gaat naar de twee clubs in Argentinië waar Sala werd opgeleid.