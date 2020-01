Bayern München haalt concurrent voor Pavard weg bij Real Madrid

Álvaro Odriozola vervolgt zijn loopbaan bij Bayern München. De 24-jarige rechtsback komt op huurbasis over van Real Madrid en maakt het seizoen af in de Bundesliga. Sportief directeur Hasan Salihamidzic was hard op zoek naar een verdedigende versterking, want de spoeling was dun op de rechtsbackpositie. Bayern heeft geen optie tot koop bedongen en betaalt een huursom van ongeveer drie miljoen euro. Odriozola was bij de Koninklijke op een zijspoor beland.

"Na intern overleg hebben we de wens van trainer Hansi Flick ingewilligd om de defensie te versterken. We zijn gelijk vol voor Odriozola gegaan", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "We zijn er heel blij mee dat hij bij ons heeft getekend en willen Real Madrid hartelijk bedanken voor de medewerking." Ook technisch directeur Hasan Salihamidzic is verheugd met de komst van de rechtsback. "Met zijn kwaliteiten voegt hij wat toe aan dit elftal. Ik ben erg blij dat we een vleugelverdediger van een dergelijke statuur hebben gevonden."

De transfer van Odriozola naar Bayern kwam de afgelopen dagen in een stroomversnelling. Dinsdag ontbrak hij al op de training van Real Madrid en was zijn overstap naar de Duitse grootmacht in de afrondende fase. In het team van interim-trainer Hansi Flick moet Odriozola, wiens contract in Spanje doorloopt tot medio 2024, de concurrentiestrijd aangaan met Benjamin Pavard. De 23-jarige Frans international speelt sinds dit seizoen bij Bayern en kwam tot dusver in alle competities tot 26 wedstrijden.

Odriozola brak op jonge leeftijd door bij Real Sociedad en groeide uit tot een vaste waarde. Na het seizoen 2017/18 was Real Madrid overtuigd en werd hij voor een bedrag van dertig miljoen euro naar het Santiago Bernabéu gehaald. Vorig seizoen kwam hij in alle competities nog tot 22 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht, maar dit seizoen vervulde hij een bijrol. In het team van traienr Zinédine Zidane kwam hij deze jaargang niet verder dan vijf optredens.