Inter en Chelsea sluiten huurdeal met koopoptie van tien miljoen

Victor Moses vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale. De buitenspeler wordt in het Giuseppe Meazza herenigd met Antonio Conte, met wie hij eerder al samenwerkte bij Chelsea. Moses maakt op huurbasis de overstap naar Milaan en de club uit de Serie A heeft naar verluidt een koopoptie van tien miljoen euro bedongen. Sinds vorig seizoen verdedigde hij de clubkleuren van Fenerbahçe. Moses is na Ashley Young, afkomstig van Manchester United, de tweede winteraankoop van Inter.

Sportief directeur Piero Ausilio liet maandagavond al weten dat er een principeakkoord was bereikt met Chelsea over de tijdelijke overgang van de Nigeriaan, wiens contract op Stamford Bridge doorloopt tot medio 2021. Chelsea-manager Frank Lampard liet eerder deze maand al weten dat Moses was teruggehaald van zijn verhuurperiode, met als doel hem elders onder te brengen. Nadat de speler eerder een persoonlijk akkoord bereikte, zijn nu ook de clubs tot een akkoord gekomen.

Moses brak op jonge leeftijd door bij Crystal Palace en werd in 2010 weggekocht door Wigan Athletic. Twee jaar later telde Chelsea circa elf miljoen euro voor hem neer. Hij speelde vervolgens op huurbasis voor Liverpool, Stoke City en West Ham United. In de seizoenen 2016/17 en 2017/18 kwam hij regelmatig aan spelen toen in de hoofdmacht van Chelsea, maar onder Maurizio Sarri kreeg hij geen kans en werd hij naar Fenerbahçe gestuurd.

Mede door blessureleed kwam hij niet uit de verf in Turkije. Dit seizoen kwam hij pas zes keer in actie voor de club uit Istanbul. Op 30 november kwam hij voor het laatst in actie voor Fener. Met Moses binnen de gelederen hoopt Inter de Italiaanse landstitel te grijpen. De nummer twee van de Serie A heeft een achterstand van vier punten op koploper Juventus. In dat kader heeft Conte ook zijn pijlen gericht op Olivier Giroud, die bij Chelsea een bijrol vervuld en aast op een tussentijds vertrek. Daarnaast is er volgens Ausilio een eerste bod neergelegd bij Tottenham Hotspur voor Christian Eriksen, die niets ziet in verlenging van zijn aflopende contract in Londen en daardoor ook bezig is met een transfer.