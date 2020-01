‘Ik kan het niet geloven dat Lewandowski en Coutinho mijn ploeggenoten zijn’

Alphonso Davies maakte een jaar geleden de overstap van Vancouver Whitecaps naar Bayern München en kan er maar moeilijk aan wennen dat hij in hetzelfde team speelt als een aantal spelers van wereldklasse. Het negentienjarige talent komt dit seizoen regelmatig aan spelen toe en daar durfde hij een paar jaar geleden niet eens van te dromen. Hij zegt het niet te kunnen geloven dat hij dagelijks op het veld staat met spelers als Robert Lewandowski en Philippe Coutinho.

Mede door blessureleed in de Bayern-selectie kwam Davies dit seizoen in de Bundesliga al tot veertien optredens, waarvan tien als basisspeler. Af en toe moet hij zichzelf nog even in zijn arm knijpen. “Ik speel met al deze supersterren en denk soms nog steeds: wow!”, aldus de Canadees in een podcast van Edmonton Oilers. “Ik kom in de kleedkamer en schud dan de handen van Robert Lewandowski, Philippe Coutinho, Thiago Alcantara en David Alaba. Ik kan het maar niet geloven dat zij mijn ploeggenoten zijn. Ik keek altijd naar deze gasten, het is echt bizar.”

Highlights: Hertha BSC - Bayern München

Davies werd aangetrokken als buitenspeler, maar speelt de laatste maanden regelmatig als linksback. Interim-trainer Hansi Flick liet in december nog weten dat hij zeer te spreken was over de ontwikkeling van het talent. “In verdedigend opzicht heeft hij het uitstekend gedaan. Met zijn snelheid zorgt hij voor veel gevaar. Ik ben erg tevreden over zijn ontwikkeling”, aldus de trainer in de Duitse media. Ook sportief directeur Hasan Salihamidzic is onder de indruk. “We contracteerden hem een jaar geleden omdat we in hem een van de beste spelers van zijn generatie zagen. We zijn blij dat hij dat iedere wedstrijd weer bevestigt.”

De zeventienvoudig international is tevreden over zijn eerste jaar bij Bayern, maar hij wil meer. “Je bereikt de top doordat je hongerig bent”, aldus Davies. “Toen ik nog jonger was zag ik topspelers en dat wilde ik ook. Toen ik binnen was bij Vancouver, realiseerde ik me dat ik verder kon komen als ik hard zou blijven werken. Dat stopt niet, want ik wil altijd meer. Ik wil ooit de Champions League winnen. Ik wil het liefst alle prijzen winnen. Het is de honger die me vooruit blijft helpen”, besluit Davies.