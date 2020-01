‘Feyenoord kan ook volgend doelwit vergeten na akkoord in Duitsland’

Feyenoord is deze maand druk op zoek naar een nieuwe spits en de afgelopen weken passeerden al de nodige namen de revue. De Rotterdammers zijn er echter nog niet in geslaagd om een nieuwe aanvaller aan te trekken en lijken nu ook Róbert Bozenik van hun lijstje te kunnen schrappen.

Op dezelfde dag dat Aleksandr Kokorin, een van de andere vermeende doelwitten, Zenit Sint-Petersburg op huurbasis heeft ingeruild voor PFC Sochi, komt het Hamburger Abendblatt met nieuws over Bozenik. De twintigjarige Slowaak zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Hamburger SV, dat er nog wel uit moet zien te komen met zijn club MSK Zilinia.

HSV heeft naar verluidt tot nu toe drie miljoen euro geboden op Bozenik, maar lijkt er nog wel een schepje bovenop te moeten doen. Zilina heeft naar verluidt namelijk een bedrag van vijf à zes miljoen in gedachten voor zijn speler. Het Russische CSKA Moskou is volgens eerdere berichten wel bereid om aan deze vraagprijs te voldoen, maar Bozenik zelf lijkt dus een voorkeur te hebben voor die Rothosen.

Naast Bozenik en Kokorin werden ook de namen van onder meer Fedor Smolov en John Guidetti genoemd in De Kuip. Trainer Dick Advocaat, die deze maand per se een spits aan zijn gelederen toe wil voegen, heeft echter nog geen nieuwe aanvaller kunnen verwelkomen. Mocht het niet mogelijk zijn om een concurrent voor Nicolai Jörgensen definitief in te lijven, is het ook een optie om een spits op huurbasis binnen te halen, zo onthulde het Algemeen Dagblad enkele dagen geleden.