Van Persie waarschuwt Man United: ‘Je moet er heel voorzichtig mee zijn’

Manchester United kan voorlopig geen beroep doen op Marcus Rashford. De aanvaller liep in het het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers (1-0 zege) een rugblessure op die hem volgens manager Ole Gunnar Solskjaer minimaal zes weken aan de kant zal houden. Robin van Persie, naar eigen zeggen een ervaringsdeskundige, waarschuwt dat Manchester United Rashford niet gehaast moet terugbrengen.

“Ik had een vergelijkbare blessure, een stressfractuur in de onderkant van mijn rug. Uiteindelijk heb ik maanden aan de kant gestaan. Er is eigenlijk niks dat je eraan kunt doen, alleen je rust nemen en het laten herstellen. Het is moeilijk, want het blijft eigenlijk altijd een zwakke plek. Niet dat ik nu nog pijn heb, maar het is wel een gevoelige plek. Je moet er heel voorzichtig mee zijn”, zo tekent de Manchester Evening News op uit de mond van Van Persie.

Solskjær: 'Ik kan niets aanmerken op de toewijding van mijn spelers'

Ian Wright stelt in gesprek met de BBC dat Solskjaer verantwoordelijk is voor de blessure van Rashford. De Noorse manager liet de aanvaller aanvankelijk op de bank beginnen tegen Wolverhampton Wanderers, maar bracht hem na een uur spelen toch binnen de lijnen. “Hij zei dat hij wist dat Rashford het lastig had en liet hem toch spelen. Nu is hij er lange tijd uit. We hebben het over een explosieve speler, die op de juiste manier gebruikt moet worden.”

“Solskjaer staat bij Manchester United onder een waanzinnige druk. Hij dacht eerst aan zichzelf en daarna pas aan de belangen van de speler. Solskjaer heeft zichzelf boven de gezondheid van Rashford geplaatst”, vervolgt de oud-spits van onder meer Crystal Palace en Arsenal. “Nu is een van de belangrijkste spelers geblesseerd en dat is de manager aan te rekenen. Rashford is vaak basisspeler geweest en je kan niet lichtzinnig omgaan met de rugproblemen, dat is Solskjaer aan te rekenen.”