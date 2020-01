Defensie van Ajax moet rekening houden met Deyverson

Getafe heeft zich dinsdag versterkt met Deyverson, zo maken de Spanjaarden bekend via de officiële kanalen. De Europa League-tegenstander van Ajax huurt de 28-jarige spits in eerste instantie tot het einde van het seizoen van het Braziliaanse Palmeiras. Getafe heeft bovendien de optie om hem aankomende zomer definitief in te lijven.

Deyverson is geen onbekende in het Spaanse voetbal, aangezien hij eerder de kleuren van Levante en Alavés verdedigde. De aanvaller begon zijn loopbaan bij Grêmio Mangaratibense en maakte in 2012 de oversteek naar Europa om voor Benfica te gaan spelen. Een jaar later volgde een overstap naar Belenenses, waar hij met 12 doelpunten in 34 officiële wedstrijden zijn beste periode op de Europese velden beleefde.

Nadat Belenenses hem eerst nog uit had geleend aan 1. FC Köln, verliet hij Portugal in de zomer van 2016 definitief voor een dienstverband bij Levante en ook Alavés werd op tijdelijke basis zijn werkgever. De afgelopen tweeënhalf jaar stond Deyverson onder contract bij Palmeiras, waar hij 23 doelpunten in 85 wedstrijden wist te produceren.

De komst van Deyverson geeft Getafe-trainer Pepe Bordalás een extra optie voor zijn aanval. De oefenmeester kan centraal voorin al beschikken over onder meer Jaime Mata, Ángel Rodríguez en aanvoerder Jorge Molina. Ajax treft de huidige nummer vijf van LaLiga op 20 februari in de heenwedstrijd van hun Europa League-onderonsje. Een week later, op 27 februari, staat de return in de Johan Cruijff ArenA op het programma.