‘Naar versterkingen zoekend Bayern komt uit bij Real Madrid en Barcelona’

Bayern München heeft met Benjamin Pavard en Joshua Kimmich momenteel twee spelers in de gelederen die als rechtsback uit de voeten kunnen. Pavard is van origine echter een centrale verdediger, terwijl Kimmich ook goed tot zijn recht komt op het middenveld. Der Rekordmeister is daarom op zoek naar een nieuwe rechtsback en de kans is aanwezig dat de Duitsers in Spanje uit gaan komen in de zoektocht naar verdedigende versterkingen.

BILD en COPE melden dinsdag namelijk dat Álvaro Odriozola van Real Madrid nadrukkelijk in beeld is in de Allianz Arena. Volgens BILD staat de 24-jarige Spanjaard zelfs bovenaan het lijstje dat Bayern hanteert. Odriozola werd anderhalf jaar geleden voor dertig miljoen euro overgenomen van Real Sociedad, maar is er niet in geslaagd om Dani Carvajal uit de basis te verdrijven.

De viervoudig international van Spanje kwam dit seizoen vooralsnog slechts vijf keer in actie en mag daarom op huurbasis vertrekken. Odriozola kan volgens COPE overigens ook in eigen land blijven, aangezien Sevilla en Athletic Club eveneens geïnteresseerd zijn. Vertegenwoordigers van de vleugelverdediger zijn momenteel met de Koninklijke in gesprek om een tijdelijke transfer te bewerkstellingen.

Als Odriozola niet haalbaar blijkt, komt Bayern mogelijk bij Barcelona uit. Nélson Semedo geldt naar verluidt namelijk als alternatief voor de verdediger van Real Madrid en is eveneens niet verzekerd van een basisplaats. In tegenstelling tot afgelopen zomer, zouden de Catalanen nu wel openstaan voor een vertrek van de Portugees international.