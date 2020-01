Arsène Wenger: ‘Arsenal heeft daarna nooit zijn ziel teruggevonden’

Arsène Wenger stond 22 jaar aan het roer bij Arsenal, tot hij de Engelse club in de zomer van 2018 achter zich liet. De Franse oefenmeester maakte als manager van the Gunners de verhuizing van Highbury naar het Emirates Stadium mee. Bij beIN Sports stelt Wenger dat Arsenal ‘zijn ziel’ heeft achtergelaten in het oude stadion.

“We vertrokken van Highbury, een stadion dat te vergelijken is met Anfield. Het stadion had een ziel. Er is een nieuw stadion gebouwd, maar de ziel van Arsenal is op Highbury achtergebleven. Arsenal heeft daarna nooit zijn ziel teruggevonden”, stelt Wenger. De Fransman benadrukt overigens dat Arsenal geen andere keuze had. “Vanwege de veiligheid konden we nooit hetzelfde creëren als er op Highbury bestond.”

Wenger: 'Arsenal moet beter handelen op de transfermarkt'

“De afstand tussen het veld en de tribunes moest bijvoorbeeld groter, zodat er ambulances naar binnen konden. De tribunes konden ook minder stijl gebouwd worden en dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat men er niet in geslaagd is om de sfeer van Highbury te creëren in het Emirates Stadium”, gaat de zeventigjarige oefenmeester verder. Liverpool gaat momenteel aan de leiding in de Premier League, met een voorsprong van zestien punten op naaste achtervolger Manchester City. The Reds verloren nog geen enkele wedstrijd in competitieverband en liggen op koers om ongeslagen kampioen te worden, iets dat het Arsenal van Wenger in het seizoen 2003/04 lukte.

“Je kijkt naar het aantal doelpunten dat ze maken en incasseren. Ze zijn heel erg goed. Liverpool speelt intelligent voetbal, de spelers maken intelligente beslissingen op het veld”, analyseert Wenger. “Mijn ervaring leert dat er een bepaald geloof moet bestaan als je het hele seizoen ongeslagen wilt blijven: dat je gewoon doorgaat en je wedstrijden blijft winnen. Dat is heel moeilijk, omdat je een speciale reeks neerzet en op gegeven moment de angst ontstaat dat je verliest. Ik zie dat Liverpool op dit moment alles in huis heeft om dit voor elkaar te krijgen.”