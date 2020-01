Luuk de Jong: ‘Het is tegen Barcelona en Real Madrid makkelijker spelen’

Als eerste bezoekende Nederlander na Patrick Kluivert in 2004 scoorde Luuk de Jong afgelopen zaterdag in een competitieduel in het Santiago Bernabéu. De treffer van de Nederlander in het tenue van Sevilla leverde echter niets op. Een dubbelslag van Casemiro gaf de doorslag, mede ook omdat een doelpunt van De Jong in de eerste helft werd afgekeurd: 2-1.

Ofschoon De Jong na zeventien duels in LaLiga nog maar op drie treffers staat, valt op dat hij ook in de eerdere uitwedstrijd tegen Barcelona goed speelde. Vorig seizoen bij PSV zette Mark van Bommel de aanvaller zelfs bewust 'op 10' in de Champions League tegen de Catalanen. “Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat het voor een aanvaller tegen Barcelona of Real Madrid makkelijker voetballen is”, legt De Jong dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad uit.

“Zij hebben aanvallende intenties en daardoor ligt er automatisch iets meer ruimte aan de overkant. Bij PSV vond Van Bommel dat ik goed oog had voor het spel tussen de linies. Voor mijn eigen vertrouwen was deze wedstrijd in Madrid goed.” De Jong benadrukt dat hij door Julen Lopetegui en diens technische staf niet alleen op doelpunten wordt beoordeeld. “Topvoetbal draait ook om zaken als meeverdedigen, tactisch flexibel zijn”, vervolgt de Oranje-international.

“Natuurlijk weet je dat óók het scoren telt bij een spits, maar de club presteert zoals verwacht, we doen vol mee voor de vier Champions League-plekken.” Sevilla roert zich momenteel op de winterse transfermarkt. Munas Dabbur, ‘zijn situatie was al moeilijk, hij was nog gehaald door de vorige trainersstaf en technisch directeur’, werd aan TSG Hoffenheim verkocht en Javier Hernández kan de overstap naar Los Angeles Galaxy in de Major League Soccer maken.

“Dat is denk ik een mooie stap voor hem. Met Youssef En-Nesyri van Leganés is er ook een nieuwe spits aangetrokken. Ik ken hem nog niet goed, maar hij is een ander type dan ik, wat meer een dribbelaar. En jong, 22 jaar.” Sevilla speelt de eerstvolgende drie wedstrijden in eigen huis. Dinsdagavond wacht het bekerduel met Levante; daarna komen Granada en Deportivo Alavés op bezoek in het Ramón Sánchez Pizjuan.