Ruud Gullit: ‘Hij vertelde me dat hij Matthijs de Ligt een goede keeper vond’

Het eerste half jaar van Matthijs de Ligt bij Juventus gaat gepaard met pieken en dalen. Blessureleed bij Giorgio Chiellini heeft ervoor gezorgd dat de verdediger meer speeltijd heeft gekregen dan Maurizio Sarri aanvankelijk voor ogen had en toen Merih Demiral de concurrentiestrijd tijdelijk gewonnen leek te hebben, sloeg het noodlot toe bij de Turks international. Ruud Gullit volgt de situatie van De Ligt in Noord-Italië met meer dan gemiddelde interesse.

“Ex-international Altobelli van Italië zei me in het najaar dat hij De Ligt een goede keeper vond, vanwege zijn handsballen, en vroeg zich af waarom een Italiaanse topclub uitgerekend een Nederlandse verdediger aantrok”, vertelt Gullit, oud-speler van onder meer Sampdoria en AC Milan dinsdag in De Telegraaf. “De Italiaanse benadering van het voetbal is volkomen anders dan de Nederlandse.”

Gullit wijst erop, ‘een open deur wellicht’, dat De Ligt gewoon een aanpassingsperiode nodig heeft. “Hij komt hier beter uit en wordt in Italië een completere speler, die naast balbezit ook de inhoud van verdedigen leert. Italië is de beste leerschool en deze fase is van onschatbare waarde voor De Ligt. Ik weet niet of zijn hele carrière zich in Turijn zal afspelen, maar na Juventus beheerst hij alle facetten van een complete verdediger en zal hij zich overal staande houden.”

Gullit vindt Virgil van Dijk momenteel de beste verdediger ter wereld en denkt dat De Ligt het in zich heeft om in zijn voetsporen te treden. “Aan de bal sterk, maar hij staat vooral bekend om het ijzersterke verdedigingswerk. Niemand anticipeert zo goed als Van Dijk en De Ligt bezit de kwaliteit om ooit zijn niveau aan te tikken.”