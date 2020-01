Dinsdag, 21 Januari 2020

Gastón Pereiro zegt 'nee' tegen topsalaris

Christian Eriksen is niet de enige middenvelder die deze maand naar Internazionale moet komen. I Nerazzurri zijn ook nog altijd buitengewoon geïnteresseerd in Luka Modric, die dit seizoen niet altijd een vaste waarde is bij Real Madrid. (Sport)

Sebastian Andersson kan Union Berlin verlaten, al is een transfer in januari onwaarschijnlijk. Zenit Sint-Petersburg en Valencia hebben interesse in de Zweedse spits. (Kicker)

Gastón Pereiro heeft een lucratieve aanbieding van Cincinnati FC afgeslagen. De PSV’er kon in de Major League Soccer een slordige 4,5 miljoen euro per jaar verdienen. (Eindhovens Dagblad) De PSV’er kon in de Major League Soccer een slordige 4,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Daniel Podence wordt mogelijk de volgende Portugese speler in dienst van Wolverhampton Wanderers. De onderhandelingen zijn in volle gang en de Premier League-club heeft 25 miljoen euro over voor de aanvaller van Olympiacos. (The Telegraph)

Amin Younes wil weg bij Napoli en heeft over belangstelling niet te klagen. Torino, Sassuolo en Genoa hebben interesse in de Duitse buitenspeler. (Tuttosport)