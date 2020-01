Doelpunt tegen Liverpool levert spits uit Tanzania contract in Engeland op

Aston Villa neemt Mbwana Samatta per direct over van Racing Genk, zo maakt de Engelse club maandagavond wereldkundig. De aanvaller uit Tanzania heeft op Villa Park zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024. The Villans zijn druk doende met de werkvergunning, zodat Samatta speelgerechtigd is in de Premier League. De transfersom is niet naar buiten gebracht, maar volgens verschillende Engelse media is met de overgang circa tien miljoen euro gemoeid.

"Deze overstap betekent heel veel voor mij", reageert Samatta op de tussentijdse transfer richting Villa. "In Tanzania is men gek op voetbal en is de Premier League enorm populair. Het is daarom heel bijzonder dat ze binnenkort naar een van hen kunnen kijken." Samatta maakte dit seizoen indruk met zijn doelpunt namens Genk tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League.

Manager Dean Smith is zeer tevreden met de komst van Samatta naar zijn club. "Ik ben er gelukkig mee dat we erin zijn geslaagd om hem naar Villa te halen. Samatta maakt al zijn hele loopbaan doelpunten en en ik kijk daarom erg uit naar onze samenwerking." Samatta kwam in het shirt van Genk tot 76 doelpunten en 20 assists in 191 duels. De kersverse aanwinst moet bij Villa concurreren met Wesley, die afgelopen zomer voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Club Brugge.

Villa haalde eerder deze transferperiode José Manuel Reina op bij AC Milan, dat de doelman tot het einde van het seizoen uitleent aan de Engelsen. Smith zocht een nieuwe doelman na de zware blessure bij eerste keus Tom Heaton. Gastón Pereiro bracht onlangs in de Uruguyaanse media naar buiten dat hij in onderhandeling is met Villa, al heeft PSV naar verluidt nog geen officieel bod ontvangen voor de middenvelder.